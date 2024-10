Jesus hat Konkurrenz: Das Maskottchen des Vatikans erobert das Internet

Luce ist das erste offizielle Maskottchen der katholischen Kirche – und wird gerade zum Social-Media-Star.

Manche Nachrichten können wir selbst kaum glauben, aber es ist tatsächlich wahr. In den sozialen Netzen wird derzeit vermehrt Fanart zu einem Anime-Mädchen im gelben Regenmantel, mit grünen Stiefeln, blauen Haaren und Kreuz um den Hals geteilt.

Hierbei dreht es sich nicht etwa um die Heldin einer völlig neuen Anime-Serie, sondern um das offizielle Maskottchen des Vatikans. Genauer gesagt hört besagtes Mädchen auf den Namen Luce (italienisch für Licht) und ist die Symbolfigur für das bevorstehende Heilige Jahr.

Die Hoffnung im Herzen

Die Heiligen Jahre der Katholischen Kirche sind eine Jahrhunderte alte Tradition. Alle 25 Jahre nur wird ein derartiges Jahr ausgerufen und soll die Menschen im Glauben stärken. Sie werden auch Jubeljahre genannt und die lange Zeitspanne dazwischen erklärt damit auch den bekannten Ausruf: alle Jubeljahre . Oder in einem Satz: Alle Jubeljahre kommt ein neues Elder Scrolls heraus .

Seit einiger Zeit laufen derartige Jubeljahre bereits unter einem Motto, dieses Jahr wurde etwa das Motto Pilger der Hoffnung ausgerufen. Doch erstmals bekommt ein Heiliges Jahr jetzt auch ein Maskottchen. Besagte Luce soll mit ihrem Design ebenfalls das Motto aufgreifen und ist damit einer typischen Pilgerin nachempfunden.

Ihr Look kann aber darüber hinaus als ausgesprochen Kawaii oder Chibi bezeichnet werden. Die großen Augen lassen keinen Zweifel daran zu, dass ein von Manga und Anime geprägtes Design vorliegt. Das Licht in ihren Augen soll laut offizieller Mitteilung die Hoffnung im Herzen jedes Pilgers symbolisieren .

Enthüllt wurde Luce während einer Pressekonferenz von Erzbischof Rino Fisichella. Laut Fisichella soll das Design der Figur den Wunsch der Kirche ausdrücken, auch in der von der Jugend so geliebten Popkultur zu leben .

Designt wurde Luce von dem italienischen Illustrator Simone Legno, der seinerseits den Tokidoki-Brand ins Leben gerufen hat. Einer seit 2006 verbreiteten Lifestyle-Marke, die eben besonders an japanische Popkultur angelehnt ist.

Luce ist im Netz beliebt

Ob es nur an der reinen Absurdität dieser Ankündigung liegt, weil die Leute die Aktion wirklich gut oder einfach Luce putzig finden, auf jeden Fall ist Luce in wenigen Stunden zu einem kleinen Social-Media-Star gereift. Schon jetzt finden sich auf X (ehemals Twitter) reihenweise Fanarts von Luce. Die reichen von liebevollen Neuinterpretationen bis hin zu klassischen Memes. Darunter immer wieder auch Verweise auf Videospiele:

Neben all diesen netten Anspielungen, findet sich allerdings auch Kritik. Einige verweisen auf Jesus Christus als Symbolfigur des Christentums, wieder andere sehen im Namen Luce eine Anspielung auf den göttlichen Widersacher Luzifer.

Alles in allem scheint die positive Resonanz allerdings zu überwiegen. Zusammen mit Luce ist der Vatikan erstmals in seiner Geschichte auch auf Europas größter Comice-Messe in Lucca zugegen. Während der Expo 2025 in Osaka wird Luce ebenfalls im Pavillon des Heiligen Stuhls einen Auftritt haben.