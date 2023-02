Victoria 3: Trotz enormer Erwartungen so erfolgreich, wie Paradox es sich gewünscht hat

In Victoria 3 setzen wir auf Effizienz und führen einen Staat in eine hoffentlich glänzende Zukunft. Das trifft offenbar auf viel Gegenliebe, denn auch Victoria 3 selbst führt seinen Publisher Paradox Interactive aktuell zum Erfolg. Im Falle eines Publishers heißt Erfolg natürlich in erster Linie: jede Menge Einnahmen.

Genau die konnten die Schweden im letzten Jahr offenbar auch zuhauf generieren. Denn wie in einem jüngst veröffentlichten Finanzbericht zu sehen ist, konnte Paradox viele seiner Ziele erreichen und befindet sich offenbar auf einem sehr aussichtsreichen Pfad.

Erfolge trotz großer Herausforderungen

Ohne euch allzu sehr mit harten Zahlen zu langweilen, wurden in dem Bericht natürlich vor allem Einnahmen, Gewinne und Ausgaben thematisiert. Am beachtenswertesten sind hier wohl die Gewinne im vierten Quartal und im gesamten Jahr. Demnach blieb im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr am Ende übrig.

Im vierten Quartal stieg der Profit um 65 Prozent auf 580 Millionen Schwedische Kronen

Im gesamten Jahr wurde sogar eine Profitsteigerung von 189 Prozent auf 887 Millionen Schwedische Kronen erreicht.

Das ist vor allem dahingehend erstaunlich, da Paradox in den letzten Jahren unter Wachstumsschmerzen litt. Der Publisher hat einige Experimente gewagt, um sich für die Zukunft finanziell besser aufstellen zu können. Auf diese Entwicklung und ihre Gründe gingen wir bereits Ende 2021 im Podcast ein:

79 28 Mehr zum Thema Paradox steckt in der Krise, doch das könnte gut für uns sein

Auch CEO Fredrik Wester ging in seinem Kommentar zum Finanzbericht auf die Schwierigkeiten zum Jahresbeginn ein. Darin schreibt er:

Wir hatten 2022 einige Herausforderungen vor uns. Im letzten Jahr waren unsere größten Probleme eine konstante, hohe Qualität, eine hohe Release-Frequenz und Kostenkontrolle. Gebiete, die der Kern jedes gut funktionierenden Gaming-Unternehmens sind.



Am Ende des Jahres ist sichtbar, dass unsere Bemühungen einen sehr guten Ertrag beschert haben. Wir hatten eine gute Qualität bei den Releases, haben hart an der hohen Release-Frequenz gearbeitet und haben wichtige Effizienz-Verbesserungen umgesetzt. Fredrik Wester

Zu diesem Erfolg haben viele Spiele beigetragen, doch das Flaggschiff im letzten Jahr war das Strategiespiel Victoria 3. Laut Wester hat Vicky 3 trotz hoher Erwartungen des Unternehmens und der Fans alle seine Ziele erreicht. Auch in unserem Test hat das Strategiespiel geglänzt:

16:59 Victoria 3 - Test-Video zum gewaltigen Global-Strategiespiel

Final blickt Paradox sehr optimistisch in die Zukunft. Um den aktuellen Trend beizubehalten, sollen noch viele weitere DLCs veröffentlicht und somit wiederkehrende Einnahmen erhöht werden. Zusätzlich hat der Publisher eine Menge neuer Spiele in der Pipeline, an denen nach wie vor gearbeitet wird. Insgesamt ist von 15 neuen Spielen die Rede - dazu gehören aber auch Mobile Games und Spiele von externen Entwicklungsstudios.