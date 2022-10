Victoria 3: Während die Presse es bejubelt, sind sich die Fans auf Steam uneinig

Nachdem die Presse bereits Stunden in Victoria 3 verbrachte, lässt der Dampfer nun auch alle Fans an Bord. Seit dem Release am 25. Oktober kann jeder auf Steam zugreifen und sich um die wirtschaftlichen Belange eines Landes im 19. Jahrhundert kümmern. Doch während die Politik- und Wirtschaftssimulation bei den Kritikern zu sehr großen Teilen fast schon überschwänglich gelobt wird, zeichnen die Steam-Reviews ein anderes Bild.

Ein Blick auf die Steam-Seite von Victoria 3 zeigt, dass das Spiel hier nicht in den 80er-Bereich vorstoßen kann. Zwar steht es insgesamt auf Größtenteils positiv , doch lediglich 72 Prozent der nach aktuellem Stand 2.200 Reviews haben auch eine positive Wertung vergeben.

Damit schneidet Victoria 3 bei der Spielerschaft doch ein ganzes Stück schlechter ab als bei den Kritikern, die das Spiel im Schnitt mit 82 Punkten bewerteten. Das könnt ihr in unserem Wertungsspiegel nachlesen:

Das sagen die Kritiker auf Steam

Bevor wir zu den konkreten Kritikpunkten kommen, noch ein wichtiger Hinweis: Die meisten User hatten natürlich noch nicht so viel Zeit, um Victoria 3 ausführlich zu spielen. Deshalb sind viele Reviews noch mit Vorsicht zu genießen. Die meisten davon haben etwa fünf Stunden darin verbracht, viele aber auch weniger als zwei - beides ist für ein so großes Strategiespiel eigentlich sehr kurz.

Wenn wir einen genauen Blick in die negativen Reviews werfen, fallen ein paar Kritikpunkte immer wieder ins Auge:

Das Kriegssystem wird häufig kritisiert, da Spielerinnen und Spielern dir direkte Kontrolle entzogen wird.

Viele Fans von Victoria 2 sind vom Nachfolger enttäuscht und sprechen davon, dass die Spielmechaniken reduziert wirken.

Victoria 3 soll außerdem zu wenig konkretes Gameplay liefern und sich mehr darum drehen, Graphen und Balken beim Wachsen zuzusehen.

Logan of James Town schreibt etwa in seiner Review:

Ich war wirklich schockiert, wie langweilig die Spielmechaniken sind. Ich verbringe meine ganze Zeit damit, Handelsrouten zu managen, auf den Bau eines Gebäudes zu warten und man kann noch nicht einmal die Armeen im Krieg verwalten. Die spaßigen Gameplay-Elemente von Victoria 2 wurden durch monotone ersetzt.

Der User Silberkreuz schreibt nach 12 Stunden Spielzeit:

Ich bin hin- und hergerissen.

Das Spiel ist wunderschön, aber es gibt nicht viel zu tun. Man baut einfach Gebäude, um mehr Geld zu bekommen. Krieg ist langweilig und nicht existent, es ist kein Platz für Skill. Ich weiß, das kann man zwar auf alle Paradox-Spiele anwenden, aber es ist nur eine Kalkulationstabelle. Ich hab es versucht, wirklich. Es macht keinen Spaß.

Das sagen die Befürworter auf Steam

Was für die Kritiker gilt, gilt auch für die Befürworter. Auch hier finden sich viele Reviews, die nach weniger als zehn Stunden entstanden sind. Außerdem scheinen viele positive Reviews weniger ausführlich als auf der negativen Seite.

Ein paar Gemeinsamkeiten lassen sich trotzdem ausmachen:

Die Wirtschafts- und Politik-System ist tief und vor allem gut miteinander verzweigt.

Das Kriegssystem ist sehr passiv, aber auch nicht der Fokus des Spiels und durchaus authentisch.

Das Spiel sieht fantastisch aus und hat einen famosen Soundtrack.

Der User cooperative mike weiß, dass noch mehr Zeit für ein eindeutiges Fazit nötig wäre, aber ist bislang zumindest zufrieden:

Paradox-Spiele gehören zu der Sorte, bei der du dich nach 100+ Stunden kompetent fühlst. Aber meine ersten Eindrücke sind positiv. Gute Änderungen im Vergleich zum Vorgänger was KI-Transparenz, Spielziele und den Verbesserungen der Tooltips angeht. Auch wenn Vicky ein sehr anderes Spiel im Vergleich zu anderen PDX-Titeln ist, mit seinem Fokus auf Ökonomie und interner Politik, sollten Anfänger und Veteranen gut reinkommen.

Der User Denixius betont in seinem Review, dass es sich nicht um ein Kriegsspiel handelt:

Bevor ihr losspielt: Das ist ein Gesellschafts-Simulator, kein Kriegsspiel. Das macht Victoria 3 einzigartig.

Bitte zieht es in Erwägung, eure Pops zu ernähren und zieht nicht zu schnell in den Krieg. Das ist langfristig schlecht. Wie im echten Leben ist Krieg schlecht und sollte gar keine Option sein. Krieg ist ein Resultat schlechter Diplomatie. Erfolgreiche Diplomatie und Wirtschaft sind die wichtigsten Faktoren einer prosperierenden Nation.



Der Rest? Spielt es!

In unserem großen Test zu Vicky 3 waren wir ebenfalls eher positiv gestimmt. Allerdings kommen hier auch einige Kritikpunkte zur Sprache, die manch Fans ebenfalls nicht in den Kram passen. Lest also nach, was wir über Victoria 3 denken:

Und jetzt seid ihr dran! Habt ihr schon reingespielt und wie habt ihr Victoria 3 erlebt? Seid ihr eher Kritiker oder Befürworter? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!