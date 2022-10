Viele PlayStation 5-Spiele werden bald noch viel schneller auf den PC kommen

PlayStation-Spiele sind schon lange nicht mehr auf die Konsole beschränkt. Spider-Man, God of War und Horizon: Zero Dawn haben es Jahre später auf den PC geschafft. Bei einigen kommenden Titeln soll der Release auf PC und PlayStation nun zeitgleich passieren. Allerdings sind große Singleplayer-Spiele wie die eben genannten damit nicht gemeint.

Noch dieses Jahr soll übrigens Spider-Man: Miles Morales auf euren Computern erscheinen. Den PC-Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Um welche Spiele soll es sich handeln?

Wie der Head of PlayStation Studios Hermen Hulst in einem Interview mit dem französischen YouTuber Julien Chièze erwähnt, sollen alle Live-Service-Spiele in Zukunft direkt auf dem PC erscheinen. Ein wichtiges Studio dafür könnte Bungie sein. Die Destiny-Macher wurden von Sony Anfang 2022 aufgekauft:

Momentan sollen sich zwölf Live-Service-Spiele in Arbeit bei Sony befinden. Um welche es sich dabei genau handelt, ist noch unklar. Gut möglich, dass es hierbei unter anderem das Multiplayer-Spiel im Last-of-Us-Universum gemeint sein könnte.

Singleplayer-Spiele sollen dagegen weiterhin zeitlich exklusiv auf der PlayStation bleiben – mindestens ein Jahr, so Hulst. Wenn ihr God of War Ragnarok also direkt zum Release spielen wollt, müsst ihr weiterhin die PS5 zur Hand nehmen.

Dass Sony immer mehr auf PC-Releases setzt, zeigt sich schon seit einiger Zeit. Es gibt auch Hinweise auf einen eigenen PC-Launcher. Das würde nicht verwundern, es sind immerhin jetzt schon einige Titel auf dem Computer zu finden. Einen Überblick zu allen PlayStation-Spielen, die ihr bereits am PC spielen könnt, findet sich hier:

Was haltet ihr von der Ankündigung, Live-Service-Spiele direkt auch auf den PC zu bringen? Werdet ihr die kommenden Titel dann nur noch auf dem PC spielen und die Konsole einstauben lassen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!