Ein Fan-Film zu Warhammer 40.000 war so gut, dass Games Workshop die Story jetzt offiziell fortsetzt

In Astartes 2 wird es voraussichtlich nicht um bekannte Space-Marine-Orden wie die Ultra Marines gehen.

2018 begann der Warhammer-40k-Fan Syama Pedersen, Astartes auf YouTube hochzuladen: eine fünfteilige Animationsserie, die Warhammer-40.000-Fans mit ihrer düsteren Atmosphäre sofort begeisterte.

Die kostenlose Serie, die inzwischen nur noch als inoffizieller Reupload verfügbar ist, kam so gut an, dass selbst Games Workshop nicht anders konnte, als Pedersen unter Vertrag zu nehmen. Seine eigens erdachte Space-Marine-Geschichte über die Retributors wurde sogar offiziell in den Warhammer-Kanon aufgenommen.

Nach Jahren der Funkstille gibt es jetzt endlich einen ersten Vorgeschmack auf die Fortsetzung: Astartes 2 wurde mit einem neuen Teaser-Trailer angekündigt – und der hat es in sich!

Trailer zeigt brachiale Space-Marine-Action

Das 80-sekündige Video zeigt genau das, was Fans sich erhofft hatten: brachiale Space-Marine-Action in bestechender Qualität. Wie schon in der ersten Astartes-Serie wirken die Marines für ihre dicke Panzerung erschreckend agil. Sie sprinten durch Feindesreihen, schlittern übers Schlachtfeld und liefern sich intensive Gefechte mit Orks und Tyraniden.

Und es sieht einfach verdammt gut aus – aber seht am besten selbst:

Bemerkenswert ist dabei auch die Zusammenstellung der gezeigten Space-Marine-Truppen: Statt auf die allseits bekannten blauen Ultramarines zu setzen, rückt der Trailer kleinere Orden wie die Angels Vermillion, Sons of Medusa, Mortifactors, Scythes of the Emperor und natürlich die Retributors in den Fokus.

So beeindruckend der Trailer auch ist, zeigt er leider keine echten Szenen aus der eigentlichen Serie: Laut Games Workshop handelt es sich beim neuen Teaser vielmehr um einen kurzen Prolog, der die Vergangenheit der Charaktere zeigt, die später in Astartes 2 auftreten werden. Die eigentliche Handlung bleibt also zunächst ein Mysterium.

Falls ihr jetzt ganz heiß seid, die Serie zu sehen, müsst ihr allerdings noch etwas warten: Astartes 2 soll erst 2026 erscheinen – und dann vermutlich nicht gratis auf YouTube, sondern exklusiv auf Warhammer+, dem Streaming-Dienst von Games Workshop.