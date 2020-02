Die Phosphor Game Studios haben ein neues Spiel im Universum von Warhammer 40k angekündigt. Das nennt sich Warhammer 40.000: Dakka Squadron und schickt euch als Ork-Pilot ins Cockpit eines Kampffliegers. Der Titel soll im vierten Quartal 2020 erscheinen.

Mit dem oben eingebetteten Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck vom Spiel verschaffen. Ihr werdet euch auf schnelle Kämpfe gegen andere Flugzeuge einstellen können, es allerdings auch mit Bodeneinheiten wie Luftabwehr zu tun bekommen.

So ein Spiel wird Dakka Squadron

Gameplay: Dakka Squadron wird ein Third-Person Flugaction-Spiel.

Fünf Clans: Ihr könnt den Blood Axes, Goffs, Bad Moons, Death Skullz oder Evil Sunz beitreten. Jeder Clan gibt euch andere Boni.

Verschiedene Flugzeuge: Neben Dakkajets könnt ihr auch Burna-Bommas und Blitza-Bommas fliegen.

Ausrüstungssystem: Ihr rüstet euer Squad aus, um verschiedene Spielstile zu ermöglichen. Im Spielverlauf findet ihr weitere Ausrüstung. Zu denen zählen neben normalen Geschütztürmen auch Bomben und Raketen.

Umfang: Die Kampagne soll mehr als 20 Missionen umfassen. Alternativ könnt ihr euch in einen »Waaagh!« stürzen. Was genau sich dahinter verbirgt sagt der Entwickler nicht. Möglich wäre, dass es sich um Skirmish-Gefechte handelt.

Bei all der Action soll die Geschichte und auch der Humor von Warhammer 40.000 nicht zu kurz kommen. Letzterer wird bereits in der Ankündigung selbst ersichtlich. So verspricht das Studio »overacting« für die Sprachausgabe und erklärt, Dakka Squadron sei das erste Spiel »von Orks für Orks«.

Wer ist der Entwickler? Phosphor Game Studios hat auf dem PC bisher nur wenig bekannte Spiele wie Nether: Ressurected, Corpse of Discovery und Heroes Reborn Gemini veröffentlicht. Deren Nutzerwertungen auf Steam reichen von größtenteils negativ bis hin zu größtenteils positiv.