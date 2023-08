Eins der besten Warhammer-40K-Spiele geht einen großen Schritt Richtung Rollenspiel

Nicht nur erhält der zu Release bereits angeschlagene Shooter ein großes Rollenspiel-Update, er erscheint auch in wenigen Wochen bereits für die Xbox Series-Konsolen.

Vor nicht einmal einem Jahr kam Warhammer 40K: Darktide heraus und konnte dem Hype vor seinem Release in keinster Weise gerecht werden. Vor allem technisch plagten den Titel mehr Probleme als Gegner in seinen Multiplayerleveln herumkrochen.

Doch die Entwickler ließen nicht locker und so kam Update, für Update und gewünschte Features lösten in jüngerer Vergangenheit tatsächlich nervige Bugs ab. Kurzum: der Titel mausert sich langsam. Und mit dem nächsten großen Update krempelt das Team dahinter einiges um, indem eine gehörige Portion Rollenspiel injiziert wird. Zudem kommt der Titel Anfang Oktober für die Xbox-Series, genauer am 4. Oktober. Er wird kostenlos per Game Pass spielbar sein.

1:13 Warhammer 40K: Darktide sorgt bald auch auf der Xbox für Schrecken unter den Chaosschergen

Darktide wird zum Rollenspiel?

Wie ein Bericht von PCGamer erläutert, erhalten alle vier Klassen umfangreiche Skillbäume sowie zahlreiche zugehörige neue aktive und passive Fähigkeiten.

Wir wollen den Spielen mehr Kontrolle innerhalb ihrer Klasse geben, um zum Experimentieren einzuladen und mehr Spielstile zu ermöglichen. Im Grunde genommen haben wir neu interpretiert, was eine Klasse in Darktide ist. Fatshark

Sobald das Update im Oktober veröffentlicht wird, bekommt ihr pro Levelaufstieg einen Skillpunkt, den ihr auf Knotenpunkte und dazwischenliegende passive Fähigkeiten und Modifier verwenden könnt. Wenn ihr eine Linie gerade nach unten geht, bleiben Punkte übrig. Dies soll zum Ausprobieren anderer Optionen einladen.

Gegenüber dem aktuellen System stellt das eine gewaltige Ausweitung der Wahlfreiheit dar. Denn bisher gab es alle fünf Level einen Punkt, bis zum Stufencap von 30. Zudem ist die Auswahl weit kleiner.

Allerdings sind die Skillbäume an sich keine Reaktion auf die Kritik der Spieler. Sie war laut PCGamer bereits vergangenes Jahr in Entwicklung, doch schlicht zum Release noch nicht fertig. Einige Klassen seien zwar weiter fortgeschritten gewesen als andere, doch es habe keine Möglichkeit bestanden, die Skillbäume mit all den damit verbundenen Optionen früher zu bringen.

Ladet ihr bereits den Bolter nach? Oder müsst ihr ihn erst aus der eingestaubten Ecke holen, da ihr Darktide längst ad Acta gelegt habt? Gebt ihr dem Titel noch eine Chance, da die Entwickler die richtigen Schritte gehen? Oder bleibt die Warhammer-Hatz für euch eine Enttäuschung? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare, wir sind gespannt!