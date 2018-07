Hochgelevelte Inquisitoren bekommen im Action-Rollenspiel Warhammer 40.000: Inqisitor - Martyr mit dem Warzone-Modus neues Futter. Warzone ähnelt einem Horde-Modus und soll sowohl eine große Herausforderung darstellen als auch lohnende Beute abwerfen.

Als Mindest-Stärkelevel, um in der Warzone von Warhammer 40.000: Inqisitor - Martyr antreten zu dürfen, benötigt ihr 1.100. Weitere Missionsstufen werden in 100er-Schritten bis Level 1.500 freigeschaltet.

So funktioniert Warzone

Der neue Modus für Warhammer 40.000: Inqisitor - Martyr besteht aus fünf Stufen mit eigenem Story-Anteil, die jeweils in zehn Level unterteilt sind. In jedem Level müsst ihr euch anrückenden Feinden stellen, bevor das nächste geöffnet wird. Habt ihr alle Stufen erfolgreich gemeistert, schaltet ihr einen Endlosmodus mit den oben erwähnten steigenden Missionsstufen frei.

Die Kämpfe haben zudem verschiedene Mutatoren, genannt »Hazards«. Nach jeder bewältigten Stufe wird eine weitere dieser Gefahren freigeschaltet. Außerdem erhaltet ihr pro Level jeweils 1 Prozent Bonus auf maximale Gesundheit, Unterdrückung und Schaden.

In der Warzone schaltet ihr über ein Fortschrittssystem drei passive und einen aktiven Skill-Slot frei, für die eine Auswahl an 20 passiven und 4 aktiven Skills zur Verfügung steht. Diese Fähigkeiten gelten ausschließlich in der Warzone.

Für all die Mühen winken neue Belohnungen und sogenannte Favours, die ihr später in einem eigens dafür bereitgestellten Warzone-Händler für den Kauf von Items verwenden könnt. Wann dieser Händler in Warhammer 40K: Inqisitor - Martyr Einzug halten wird, ist noch offen.

Quelle: Steam