Warhammer 40k Rogue Trader: Das Rollenspiel hat nach 80 Stunden noch eine mächtige Überraschungen parat

Marazhai beherrscht auf Fernangriffe, ist glänzt aber erst im Nahkampf so richtig.

Was passiert eigentlich gerade bei Warhammer 40.000: Rogue Trader? Das Rollenspiel befindet sich seit geraumer Zeit in der Beta, aktuell könnt ihr im Early Access drei der fünf geplanten Akte spielen - und wie sich in unserem Test herausgestellt hat, macht das Ganze auch ziemlich viel Spaß.

Auf der gamescom 2023 konnten wir mit Game Director Alexander Mishulin von Owlcat Games darüber reden, welche Überraschungen euch nach 80 Stunden noch erwarten - und eine davon ist ziemlich mächtig.

Das kann der Endgame-Begleiter Marazhai

Der Chefentwickler hat uns in einer Präsentation nämlich den Begleiter Marazhai demonstriert, den ihr erst im Endgame nach rund 80 Stunden Spielzeit treffen werdet.

Das ist Marazhai: Die Drukhari sind die Nachfahren der Aeldari, die einst große Teile des Universums beherrscht haben. Sie sind ein grausames Volk, bestehend aus Folterern und Plünderern - und Marazhai Aezyrraesh ist einer von ihnen und nicht weniger verdorben und selbstsüchtig.

Eure Gruppe macht während eines Überfalls Bekanntschaft mit dem Fiesling. Nachdem ihr den mächtigen Assassinen besiegt habt, könnt ihr ihn für immer im letzten Eck eures Raumschiffs wegsperren oder ihn als Begleiter anheuern. Und diesen riskanten Deal solltet ihr tatsächlich in Betracht ziehen.

Das kann der mächtige Assassine: Mishulin hat uns eine Endgame-Nebenquest gezeigt, in der ihr gegen die Necrons kämpft, die der Game Director als böse Weltraumroboter bezeichnet. Dabei hat er Marazhai als Assassinen geskillt, der einige fiese Überraschungen auf Lager hat:

Marazhai ist äußerst agil und kann mit großer Wahrscheinlichkeit feindlichen Angriffen ausweichen. In der gesamten, rund 40-minütigen Demo, wurde der Assassine nur einmal getroffen - und laut Mishulin ist selbst dieser einzige Treffer ein seltenes Vorkommnis .

. Er kann nicht nur ausweichen, sondern auch austeilen: Als Assassine verursacht er zusätzlichen Schaden, wenn er aus bestimmten Winkeln den Gegner angreift.

Die Schwachstellen erscheinen als rote Zielscheibe. Angriffe aus dieser Richtung sind besonders stark!

Mit jedem Angriff erhöht sich der Schaden von Marazhai, sodass er nach einigen Runden zu einem echten Biest wird und die Gegner reihenweise mit nur einem Messerangriff umhaut.

Besonders effektiv ist diese Taktik, wenn ihr die Begleiterin Jae in eurer Party habt: Diese kann Marazhai zusätzliche Züge verleihen, sodass sein Schaden-Buff schneller wächst.

Bis ihr Marazhai selbst ausprobieren könnt, wird noch eine Weile vergehen. Rogue Trader soll frühestens Ende 2024 in seiner finalen Fassung veröffentlicht werden. Trotzdem können wir euch jetzt schon mal fragen: Freut ihr euch auf das fertige Spiel und den Fiesling Marazhai? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!