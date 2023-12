Warhammer-Shooter strauchelte beim Release, updatet sich jetzt doch noch zu Ruhm und Ehre

Das Gegnerdesign in Darktide ist Warhammer-typisch nichts für Zartbesaitete.

Kurz nach dem Release von Warhammer 40k: Darktide am 5. Dezember 2022 sah alles noch danach aus, als ob diesem Shooter keine lange Lebenszeit vergönnt ist. Vor allem technische Probleme plagten den Titel und ließen oftmals überhaupt erst keinen Spaß aufkommen, obwohl es sich laut unseres Tests um einen der spielerisch besten Warhammer-40k-Vertreter überhaupt handelt.

Seitdem hat sich der Wind aber gedreht - und wie! Zahlreiche Updates haben in den vergangenen zwölf Monaten dafür gesorgt, dass kaum ein Stein im Spiel auf dem anderen geblieben ist. Und diese Nachpflege seitens der Entwickler wird von der Community belohnt.

Das Update The Traitor Curse war so groß, dass sich das Team Fatshark dazu entschlossen hatte, es in zwei Teile aufzusplitten. Part 1 ist am 14. November 2023 erschienen und integrierte unter anderem eine neue Zone, eine neue Mission sowie das Inspektions-Feature ins Spiel, mit dem sich die Loadouts anderer Spieler anschauen lassen.

The Traitor Curse - Part 2 steht nun in den Startlöchern und bringt zum Jahresabschluss noch einmal neue Inhalte:

Stimms : Vier verschiedene Sofort-Booster könnt ihr auf dem Schlachtfeld finden. Diese regenerieren eure Gesundheit, verleihen einen Schadensbonus, erhöhen die Laufgeschwindigkeit oder beschleunigen die Cooldown-Regenration.

: Vier verschiedene Sofort-Booster könnt ihr auf dem Schlachtfeld finden. Diese regenerieren eure Gesundheit, verleihen einen Schadensbonus, erhöhen die Laufgeschwindigkeit oder beschleunigen die Cooldown-Regenration. Neue Mission Warren 6-19

The Karnak Twins: Dieser zeitlich befristete Gegner-Encounter wurde in der Stadt Tertium gesichtet.

wurde in der Stadt Tertium gesichtet. Zahlreiche Quality-of-Life-Verbesserungen

Die vollständigen Patch-Notes zu The Traitor Curse - Part 2 findet ihr wie gewohnt auf Seite 2 dieses Artikels. Ein genaues Datum gibt es noch nicht, das Team schreibt nur vor den Weihnachtsfeiertagen .

1:27 Warhammer 40.000 Darktide: Riesiges Update lässt die Spieler des Shooters aufjubeln

Die Community bedankt sich mit positiven Reviews

Die zahlreichen Updates haben zur Folge, dass Darktide inzwischen ein beeindruckendes Comeback vorweisen kann. Auf Steam standen die User-Reviews vor einigen Monaten nur auf Ausgeglichen , inzwischen kommt der Koop-Shooter bei den kürzlichen Bewertungen sogar auf ein Sehr positiv .

Der User SycoMage bezeichnet Darktide gar als das beste 4-Mann-Erlebnis, das ich bis heute gesehen habe. L4D, Killing Floor und all die anderen können da nicht mithalten. Und auch auf Reddit tummeln sich angesichts des bevorstehenden Updates einige positive Threads.

Habt ihr ebenfalls schon in Warhammer 40k: Darktide reingespielt? Wenn ja, wie hat euch der Koop-Shooter in seinem aktuellen Zustand gefallen? Habt ihr schon damals zum Release gezockt und könnt ihr euch noch daran erinnern, wie es um die Technik des Spiels bestellt gewesen ist? Schreibt uns eure Gedanken zu dem Thema gerne in die Kommentare!