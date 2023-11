Warhammer 40k: Space Marine 2 erscheint plötzlich sehr viel später als geplant war

2023 wird das nichts mehr mit Warhammer 40k: Space Marine 2.

Auf der Steamseite des Titels ist es noch nicht angekommen, aber es ist durch ein Business-Update des Publishers Realität geworden, wie unsere Kollegen von rockpapershotgun berichten. Der Shooter Warhammer 40k: Space Marine 2 wurde auf 2024 verschoben.

Der Grund dafür ist einfach: Focus Entertainment will es besser machen als viele andere Releases dieses Jahres.

Feinschliff ist vonnöten

Eigentlich sollte noch 2023 zur Hatz auf die Feinde des Gottimperators geblasen werden, doch daraus wird nichts. Frühestens Ende kommenden Sommers soll es so weit sein:

Das Spiel soll nun in der zweiten Jahreshälfte 2024 erscheinen, um die nötige Zeit für den Feinschliff zu haben und das bestmögliche Spielerlebnis zu gewährleisten. Focus Entertainment

Warten bis Dezember: Genaueres sollen wir Anfang Dezember erfahren, da wollen Publisher und Entwickler Saber Interactive einen konkreten Release-Termin nennen. Dies passt verdächtig genau zu den anstehenden Game Awards am 7. Dezember. Es ist davon auszugehen, dort einen neuen Trailer sowie diese begehrte Info präsentiert zu bekommen.

Genug Interessenten dürfte es allemal geben, denn Warhammer 40k: Space Marine 23 hält sich tapfer auf den vorderen Plätzen der meistgewünschten Spiele auf Steam.

8:56 Der 9-minütige Gameplay-Trailer zu Warhammer 40k: Space Marine 2 hält sich wahrlich nicht zurück

Ja, es ist wahrscheinlich noch eine ganze Weile hin. Vielleicht wird es auch erst zu Weihnachten kommendes Jahres etwas mit der Orkhatz. Aber wer sich dennoch gerne näher einlesen oder ansehen möchte, weshalb der Titel von Action-Fans sehnlichst erwartet wird, der bekommt mit dem obigen Trailer sowie dem Content hierunter erste Einblicke in das erwartete Spektakel.

