Total War: Warhammer 3 wird von Strategie-Fans heiß erwartet und erscheint bereits in einer Woche. Mittlerweile sind die offiziellen Systemanforderungen bekannt und Spieler mit älteren PCs können aufatmen. Die Anforderungen fallen nicht allzu hoch aus.

Allerdings müsst ihr unter Umständen etwas Speicherplatz auf euerer Festplatte oder SSD freischaufeln, denn das Spiel benötigt satte 120 GByte. Das ist doppelt so viel Speicher wie der Vorgänger Total War: Warhammer 2 brauchte. Außerdem sollte euer PC diese Voraussetzungen erfüllen, damit ihr Warhammer 3 problemlos spielen könnt:

Minimale Systemanforderungen

Prozessor Intel Core i3 oder AMD Ryzen 3 RAM 6,0 GByte Grafikkarte Nvidia GTX 900 oder Radeon RX 400; Intel Iris Xe Graphics DirectX Version 11 Festplatte 120 GByte Internet DSL-Verbindung Zusätzliche Anmerkung 8,0 GByte RAM, wenn ihr eine im Prozessor integrierte GPU verwendet

Empfohlene Systemanforderungen

Prozessor Intel Core i5 oder AMD Ryzen 5 RAM 8,0 GByte Grafikkarte Nvidia GTX 1660 Ti oder Radeon RX 5600 XT DirectX Version 11 Festplatte 120 GByte (SSD) Internet Breitband DSL

Laut offiziellen Angaben läuft das Spiel also auch mit einer Intel Iris Xe Grafikkarte. Das sind integrierte Grafikchips für Laptops, die vor allem ab der 11. Generation der Laptop-Prozessoren von Intel zum Einsatz kommen.

Verwendet ihr eine integrierte Grafikkarte, erhöhen sich die minimalen Systemanforderungen an euren RAM von 6 GByte auf 8 GByte. Hier solltet ihr also genügend Arbeitsspeicher an Bord haben.

Ungenaue Angaben zur CPU und Grafikkarte

Bemerkenswert sind die Angaben zur CPU und zur minimal empfohlenen Grafikkarte, allerdings in negativem Sinn. Statt konkrete Modelle zu nennen, werden hier nur CPU- und Grafikkarten-Reihen aufgeführt, obwohl sich Leistung und Ausstattung innerhalb dieser Reihen teils stark unterscheiden.

So gehören zur GTX-900-Reihe sowohl das damalige High-End-Modell GTX 980 Ti als auch die wesentlich langsamere Einsteigergrafikkarte GTX 950. Noch stärker auf die Spitze treiben kann man den Unterschied bei den CPUs.

Minimal soll es ein Intel i3 sein, wozu auch der zehn Jahre alte Core i3 3220 mit nur zwei Kernen zählt. Ein aktueller Core i3 12100 hat nicht nur doppelt so viele Kerne, sondern auch eine völlig neue Architektur mit höheren Taktraten.

Es ist zwar davon auszugehen, dass das Spiel auf jedem halbwegs aktuellen Rechner ausreichend flüssig läuft. Genauere Angaben sind aber dennoch wünschenswert. Wie man es samt Nennung der Auflösung, FPS-Zahl und Detailstufe besser machen kann, hat zuletzt erst Dying Light 2 gezeigt:

56 8 Dying Light 2 So gute Systemanforderungen sind selten

Wann kommt Warhammer 3 und wo kann ich es bekommen?

Warhammer 3 erscheint für den PC am 17. Februar 2022. Ebenfalls interessant dürfte die Mortal-Empires-Kampagne sein, die alle Warhammer-Teile samt DLCs zusammenfügt. Was es damit auf sich hat und alles zum Release haben wir im Artikel Mortal Empires: Alle Infos zur Mega-Kampagne für euch zusammengefasst.

Warhammer 3 bekommt ihr auf Steam, im Epic Games Store und im PC Game Pass von Microsoft. Habt ihr diesen abonniert, fallen für euch keine weiteren Kosten an. Vorbesteller bekommen den ersten Völker-DLC dazu, der die Ogerkönigreiche enthält. Alle Infos zum Spiel wie Fraktionen, Maps und mehr findet ihr in unserem Total War: Warhammer 3-Hub.