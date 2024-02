Total War: Warhammer 3: Nach riesigem Fan-Aufschrei werden die teuren DLCs jetzt deutlich größer

Shadow of Change wird größer und damit auch die Einheitenriege von Cathay.

Creative Assembly ist weiterhin darum bemüht, die Wogen zu glätten. Rund um Total War gibt es bereits seit Monaten viel dicke Luft, da die Fans mit der Preispolitik und dem allgemeinen Umgang mit der Reihe alles andere als einverstanden sind.

Derzeit versucht das Entwicklungsteam die Fans zu versöhnen, und zu dieser Strategie gehören haufenweise kostenlose neue Inhalte, sowohl für Total War: Pharaoh, als auch für Total War: Warhammer 3. Bei letzterem sind vor allem die DLCs betroffen, die aufgestockt werden. Welche Inhalte genau hinzukommen, hat das Team nun in einem umfangreichen Blog-Eintrag enthüllt.

16:02 Maurice spricht über den tiefen Fall von Total War

Neue Inhalte für DLCs

Insbesondere der neue Preispunkt des Shadow-of-Change-DLCs, der im August 2023 veröffentlicht wurde, entzündete einen wahren Flächenbrand in Form aufgeheizter Fan-Debatten. Ganze 25 Euro verlangt Creative Assembly bis heute für die Erweiterung, die in den Augen der Fans wenig macht, um das zu rechtfertigen. Zum Vergleich: In der Vergangenheit kosteten sogar komplette Fraktions-Pakete mit neuen Völkern weniger.

Um diesen Preis zu rechtfertigen, wird Shadow of Change allerdings im Nachhinein durch ein kostenloses Update mit neuen Inhalten befüllt. Außerdem soll der dadurch zusammenkommende Gesamt-Inhalt der neue Maßstab für alle folgenden DLCs werden, also auch für die bevorstehende Erweiterung Thrones of Decay. Das ist alles neu mit dem Update 4.2:

2 legendäre Helden

2 Kommandanten

2 Helden

6 Einheiten

1 Magieschule

1 kostenloser DLC

Insgesamt sollen zukünftige Erweiterungen also immer genau so viele Inhalte zur Verfügung stellen, wie Shadow of Change nach dem Update umfasst. Damit sind für Thrones of Decay folgende Inhalte zum Release zu erwarten:

3 legendäre Kommandanten mit einzigartigen Gameplay-Mechaniken

3 legendäre Helden

3 Kommandanten

3 Helden

15 Einheiten (5 pro Volk)

9 legendäre Söldnerregimenter (3 pro Volk)

1 kostenloser Bonus-Charakter

Zusätzlich sind je nach Thema des DLCs noch neue Zauberschulen, Reittiere und kostenlose DLCs geplant.

Die neuen Inhalte für Cathay

Abschließend hat Creative Assembly noch offenbart, welche neuen Einheiten in Shadow of Change für Cathay dazustoßen. Das Volk wird mit einem neuen legendären Helden, einem Helden und zwei monströsen Einheiten vergrößert.

Saytang the Watcher (legendärer Held): Eine riesige Terrakotta-Statue mit Flügeln und einem gewaltigen Bogen. Saytang kann nicht fliegen, aber sehr weit springen.

Eine riesige Terrakotta-Statue mit Flügeln und einem gewaltigen Bogen. Saytang kann nicht fliegen, aber sehr weit springen. Gate Master (Held): Ein defensiver, menschlicher Held, der zwischen einer Armbrust und einem Schwert mit Schild wechseln kann. Er bufft auch die Verteidigung anderer Einheiten.

Ein defensiver, menschlicher Held, der zwischen einer Armbrust und einem Schwert mit Schild wechseln kann. Er bufft auch die Verteidigung anderer Einheiten. Great Moon Bird (Einheit): Ein großer, blauer Vogel, der wie ein Phönix Feuerangriffe auslöst. Er dient außerdem als Reittier für Helden.

Ein großer, blauer Vogel, der wie ein Phönix Feuerangriffe auslöst. Er dient außerdem als Reittier für Helden. Celestial Lion (Einheit): Ein bunter Löwe mit Flügeln, der schnell durch die Luft segelt und im Nahkampf Schrecken verursacht. Er kann ebenfalls geritten werden.

Wann erscheint das alles?

All diese Neuerungen werden mit Patch 4.2 kostenlos ins Spiel kommen, sofern ihr Shadow of Change schon besitzt. Andernfalls bekommt ihr sie, sobald ihr den DLC kauft - der weiterhin 25 Euro kostet. Einen genauen Termin gibt es für das Update jedoch nicht. Das Team rechnet allerdings derzeit damit, dass es Mitte bis Ende Februar so weit sein könnte.

Neben dieser Inhalts-Offensive für Warhammer 3 wurde auch schon Pharaoh kostenlos aufgemotzt. Der ursprünglich als erster DLC geplante Content-Nachschub rund um die invasiven Seevölker wurde beispielsweise komplett kostenlos veröffentlicht. Obendrein hat das Team den Preis für das aktuelle Total War gesenkt. Ob das die Fans wieder auf ihre Seite bringt, muss sich aber noch zeigen.