Welches Total War ist das beste? Ihr habt abgestimmt und das Ergebnis ist eindeutig

Welches von den 18 Total Wars hat es bei euch auf Platz 1 geschafft?

Die Total-War-Serie durchlebt gerade stramme Zeiten - erst jüngst sahen sich die Entwickler zu einem umfassenden Statement gezwungen, in dem sie sich bei der Community entschuldigen und in diesem Kontext sogar den Preis des umstrittenen Total War: Pharaoh dauerhaft reduzieren. Das sticht besonders, weil Total War eigentlich eine der langlebigsten und besten PC-Strategieserien überhaupt ist - und immer noch immens viel Potenzial enthält.

Um dieses Potenzial zu würdigen, haben wir zurückgeblickt und aus mittlerweile 18 Total Wars das unserer Meinung nach beste Total War gekürt. Doch damit nicht genug: Auch ihr konntet abstimmen und wählt einen klaren Favoriten, der ziemlich genau auf Linie mit unserer Abstimmung liegt. Bereits auf Platz 2 beginnen allerdings die Abweichungen.

Gehen wir die Plätze mal durch.

Das beste Total War: So habt ihr abgestimmt

Rund 1.000 Leute haben mitgemacht, alle durften jeweils eine Stimme für ihren Favoriten abgeben. So sieht das Ergebnis in aufsteigender Reihenfolge aus:

Medieval 2: Total War (22 Prozent) Total War: Rome 2 (15 Prozent) Empire: Total War (13 Prozent) Total War: Warhammer 3 (13 Prozent) Rome: Total War (8 Prozent) Total War: Shogun 2 (8 Prozent) Total War: Warhammer 2 (6 Prozent) Napoleon: Total War (3 Prozent) Total War: Attila (3 Prozent) Total War: Three Kingdoms (2 Prozent) Total War: Shogun 2 - Fall of the Samurai (2 Prozent) Medieval: Total War (1 Prozent) Total War: Pharaoh (1 Prozent) Total War: Warhammer (1 Prozent) Total War: Arena (1 Prozent) Total War Saga: Thrones of Britannia (1 Prozent) Shogun: Total War (0 Prozent) Troy: A Total War Saga (0 Prozent)

An diesem Ranking fallen ein paar essenzielle Punkte auf. Zum einen nervt es beim Zusammentippen tierisch, dass die Serie dauernd rumdreht, ob jetzt Total War oder der eigentliche Titel vorne stehen. Zum anderen halten sage und schreibe acht Menschen Total War: Arena für das beste Total War aller Zeiten und wir wüssten so gerne die Gründe dafür. Bitte. Schreibt sie uns in die Kommentare!

12:35 Um Total War steht es aktuell so schlimm wie noch nie

Aber noch viel wichtiger: Auf dem Siegertreppchen finden sich ein paar Überraschungen. Klar, wie zu erwarten thront Medieval 2 wie auch bei uns ungeschlagen an der Spitze, denn kein Total War begeistert im Schnitt die Leute so sehr wie der bisher letzte Ausflug ins Hoch- und Spätmittelalter.

Doch danach wird es spannend: Anders als wir hebt ihr nicht das originale Rome auf Platz 2, sondern Rome 2. Und auf Platz 3 dann überraschend das neuzeitliche Empire: Total War von 2009, das bei uns bloß auf Platz 11 landet. Auch hier: Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr daran so liebt.

Abseits davon sind viele Platzierungen selbsterklärend. Die kontroversen Total Wars der jüngeren Vergangenheit wie Thrones of Britannia und Pharaoh landen auch bei euch sehr weit unten, interessant aber auch, dass das eigentlich ziemlich spaßige Troy wirklich gar keinen Blumentopf bei euch gewinnt.

So oder so sind wir wahrscheinlich alle gespannt, wie es mit Total War in Zukunft weitergeht. Viele Fans würden wahrscheinlich ähnlich wie unser Maurice kopfüber vom Thron rutschen, falls wirklich mal ein Medieval 3 käme. Wobei wir auch gegen ein weiteres chinesisches oder japanisches Total War definitiv nichts hätten. Was wäre euer Wunschszenario?