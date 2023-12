Total War gibt Fans ihr Geld zurück - Große Entschuldigung mit drastischen Maßnahmen

Total War steht in Flammen, jetzt will Creative Assembly den Brand eindämmen.

Das ist wohl eine der größten Entschuldigungen, die es in der Spiele-Branche jemals gegeben hat. In einer sehr langen Nachricht an die Community, entschuldigt sich der Vizepräsident von Creative Assembly, dem Studio hinter Total War, im Namen der gesamten Führungsriege bei den Fans der Reihe.

Damit soll ein Zeichen gesetzt werden, dass das Studio mit der derzeitigen Situation sehr unzufrieden ist und hofft darauf, das Vertrauen wiederherstellen zu können und jegliche Verwirrung beizulegen. Im Detail heißt es:

Wir sehen die Verwirrung, die Frustration und das Misstrauen in der Community, und es bricht uns offen gesagt das Herz. Wir machen Spiele, um euch Freude zu bereiten, um eine Liebe für Geschichte, Fantasy und Strategiespiele zu inspirieren. Total War ist alles für uns, uns ist die Reihe so wichtig wie euch. Neuerdings wurde deutlich, dass wir versagt haben, euch dies durch unsere Taten zu demonstrieren.



Es tut uns leid. - Roger Collum, Vice President at Creative Assembly

Es ist nicht die erste Entschuldigung des Studios, nur diesmal scheinen sie es wirklich ernst zu meinen. Zumindest wird nicht nur davon gesprochen, warum Preiserhöhungen notwendig sind und es wird keine indirekte Drohung ausgesprochen. Stattdessen will das Studio überdenken, wie die DLCs in Zukunft aussehen und kündigt sogar an, allen Käufer von Total War: Pharaoh eine beachtliche Menge an Geld zurückzugeben.

Geld zurück für Pharaoh-Käufer

Total War: Pharaoh ist der jüngste Ableger der Reihe, doch gespielt wurde der Titel auf Steam so gut wie gar nicht. Niemand wollte diesen Ableger noch kaufen, nachdem er sich wie ein überteuertes Addon für Total War: Troy anfühlte und nachdem die Fans ohnehin aufgrund der Preiserhöhung für die Warhammer-3-DLCs nicht gut auf das Studio zu sprechen waren. Eine komplette Zusammenfassung der Lage gibt es hier zu sehen:

12:35 Um Total War steht es aktuell so schlimm wie noch nie

Jetzt greift Creative Assembly zu drastischen Maßnahmen. Einerseits, um sich mit der Community wieder gut zu stellen, andererseits aber wohl auch, um die Verkäufe von Pharaoh etwas anzukurbeln. Das Studio reduziert den Preis für Total War: Pharaoh von vormals 60 auf nun 40 Euro.

Aber nicht nur das. Mit der Preissenkung kommt auch eine automatische Rückerstattung, in Höhe der Differenz. Wer also Pharaoh für 60 Euro gekauft hat, bekommt auf Steam ganze 20 Euro gut geschrieben. Das gilt auch dann, wenn ihr euch für Deluxe oder Dynasty-Edition entschieden habt. Es kann also sein, dass bis zu 50 Euro auf euer Steam-Guthaben wandern.

DLCs werden gestrichen oder kostenlos

Künftig wird es auch keine Deluxe oder Dynasty-Edition für Pharaoh mehr geben, da außerdem sämtliche kostenpflichtige DLCs fürs Erste gestrichen werden. Stattdessen werden einige der Inhalte kostenlos veröffentlicht. Das erste kostenlose Update ist High Tide und bringt im Januar 2024 zwei Anführer der Seevölker als neue spielbare Fraktionen ins Spiel.

Zusätzlich ist in Zukunft geplant, die Weltkarte des Spiels ebenfalls kostenlos zu vergrößern und noch mehr spielbare Völker einzuführen. Außerdem sind neue Features geplant, darunter Sterblichkeit und Nachfolge für Fraktionsanführer, sowie neue Kulturen, bessere Schlachten und mehr Einheitenvielfalt.

Die Warhammer-3-DLCs sollen mehr liefern

Auch bei Warhammer 3 will das Studio einiges ändern. Nachdem der letzte DLC trotz hohem Preis die Erwartungen der Community enttäuscht hatte, will das Studio mehr abliefern. Die Preise für die DLCs werden wohl nicht sinken, aber der Inhalt soll diese Preise nun besser widerspiegeln. Die Konsequenz davon sind zwei Dinge:

Im Februar 2024 wird ein kostenloses Update für Besitzer des Shadow-of-Change-DLCs veröffentlicht. Die Inhalte sind noch unklar, es soll aber wohl eine große Ergänzung werden, durch die der Preis für den DLC besser zum Inhalt passt. Der nächste große DLC namens Thrones of Decay wird verschoben. Statt Dezember 2023 peilt das Team jetzt April 2024 an. Ebenfalls, um die Erweiterung dem Preis entsprechend zu ergänzen und den Inhalt zu optimieren. Außerdem soll transparent kommuniziert werden, was in dem DLC steckt, bevor ihr ihn vorbestellen könnt.

Seit dem 4.0 Update veröffentlicht das Team zudem sehr regelmäßig Hotfixes für Warhammer 3 und will diese Frequenz beibehalten.

Was ist eure Meinung dazu? Denkt ihr, Creative Assembly hat ihr einen ersten richtigen Schritt getan, oder kommt die Entschuldigung eurer Meinung nach zu spät? Hättet ihr euch gewünscht, die Preise für die DLCs würde sinken oder reicht es euch, dass Pharaoh günstiger wird? Schreibt uns eure Gedanken dazu in die Kommentare!