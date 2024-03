»Das ist unglaublich enttäuschend« - Großer Publisher nimmt Spiele aus dem Verkauf, sorgt für Wut bei Entwicklern

Warner Bros. nimmt zahlreiche Spiele von Publisher Adult Swim Games vom Markt.

Die Spiele des Publishers Adult Swim Games, einem Tochterunternehmen von Warner Bros. Discovery, scheinen nach und nach aus allen digitalen Stores zu verschwinden. Erste Entwickler wurden kontaktiert und darüber informiert, dass ihre Spiele »in Rente gehen«.

Adult Swim: Spiele verschwinden von Steam

Aktuell ist bislang nicht offiziell bekannt, ob alle Spiele von Publisher Adult Swim zunächst aus den digitalen Läden verschwinden. Bei Steam wird es sehr wahrscheinlich 16 Spiele treffen. Bisher haben nur einige Entwickler eine Nachricht von Warner Bros. über das Ende ihres Spiels erhalten.

Welche Spiele sind betroffen? Als Erstes traf es das Puzzle-Spiel Small Radios Big Televisions des kanadischen Entwicklers Owen Deery, der das Spiel nun als kostenlosen Download anbietet.

Kurze Zeit später meldete sich Matt Kain, Entwickler des Beat’em’Up Fist Puncher: Ihm sei mitgeteilt worden, sein Spiel würde in den nächsten 60 Tagen von Steam entfernt.

In einem Thread im Forum von Ars Technica führt Kain weiter aus:

Das ist unglaublich enttäuschend. Es macht mich traurig, wenn ich daran denke, dass gekaufte Spiele vermutlich aus den Bibliotheken der Nutzer entfernt werden. Unsere Community und unsere Spieler haben mehr als zehn Jahre an Diskussionen, Screenshots, Gameplay-Material, Bestenlisten, Spielerfortschritt, freigeschalteten Charakteren, Steam-Erfolgen, Steam-Karten usw. erlebt, die alle verloren gehen werden.

Ebenfalls betroffen ist das Rhythmus-Spiel Soundodger+, wie der Entwickler über X, ehemals Twitter, mitteilte. Auch dieses Studio bekam die Frist von 60 Tagen, in dem Post heißt es außerdem, dass Warner Bros, nicht gewillt sei, den Besitz der Steam-Seite an den Entwickler zu übergeben.

Spiele könnten laut Entwicklern »mit drei Klicks« gerettet werden

In im oben genannten X-Post erklärt der Entwickler von Soundoger+:

Ich habe ihnen [Warner Bros.] den Steam-Transfer-Link geschickt und erklärt, dass es drei Klicks braucht, und sie haben sich immer noch geweigert, mit der Begründung, es sei nur fair, die Spiele von niemandem zu übertragen, da sie [Warner Bros.] nicht alle übernehmen können.

Die gleiche Antwort bekam auch Matt Kain, wie er in seinem Foren-Post erklärt. Den betroffenen Entwicklern bleibt damit nur, die Spiele selbst ein zweites Mal zu veröffentlichen. Das bedeutet keine Reviews oder Community auf Steam und die Spieler müssen eventuell erneut bezahlen.

Was ist los bei Warner Bros.?

Erst vergangene Woche wurde die Schließung des Gaming- und Animations-Studio Rooster Teeth angekündigt, nun folgt das Ende der Spiele von Adult Swim Games.

Der Publisher Adult Swim hat seit 2020 kein neues Spiel mehr veröffentlicht und Warner Bros. ist nicht gerade zimperlich, sich selbst von größeren Investitionen zu trennen. So landete etwa der 90 Millionen US-Dollar teure Batgirl-Film einfach in der Tonne. Ein ähnliches Schicksal ereilte die Film-Projekte Coyote vs. Acme und Scoob! Holiday Haunt. Die Einstellung der Projekte hatte unter anderem auch steuerliche Vorteile für Warner.