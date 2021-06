Wartales: Northgard-Macher kündigen neue Mittelalter-Open-World an

Noch in diesem Jahr soll das neue Spiel der Northgard-Macher auf Steam im Early Access erscheinen. In Wartales führt ihr eine Gruppe von Söldern an und führt sie durch eine Mittelalterliche-Open-World. Auf eurer Reise sammelt ihr Kopfgeld und rekrutiert mit dem Gold neue Gefährten.

In Wartales seid ihr kein Held

Laut den Entwicklern von Shiro Games spielt ihr in Wartales keinen Helden. Ihr seid ein gewöhnlicher Bewohner des Landes und euer Ziel ist das Überleben in einer rauen und feindlichen Welt. Die ist geprägt von Kämpfen, Tod und dem Durst nach Reichtum.

Kämpfe, Charakteranpassungen und Crafting

In dem RPG bewegt ihr euch durch eine große Open World. Wir haben für euch die wichtigsten Fakten zu Kämpfen, Charakterentwicklung und Crafting zusammengefasst:

Kämpfe: Ihr tretet gegen Feinde in rundenbasierten Kämpfen an

Ihr tretet gegen Feinde in rundenbasierten Kämpfen an Charaktere: Ihr entwickelt euren Charakter über ein RPG-Progression-System an

Ihr entwickelt euren Charakter über ein RPG-Progression-System an Crafting: Ihr stellt Waffen, Rüstungen und Gegenstände in eurem Lager her

Einen ersten Eindruck wie Wartales aussehen wird, seht ihr im ersten Gameplay-Trailer:

Eine lebendige Open World

In Wartales entdeckt ihr auf eurer Reise Dörfer und könnt dort von Bewohnern Aufträge entgegennehmen. Die Aufträge selbst sollen vielfältig sein: Ihr befreit Gefangene oder verteidigt Dörfer gegen Eindringlinge mit weniger ehrenhaften Motiven. Mehr Gold verdient ihr aber als Kopfgeldjäger.

Wartales - Screenshots ansehen

Gegen die entsprechende Bezahlung rekrutiert ihr Begleiter und verbessert die eigene und die Ausrüstung eurer Gruppe.

Release in den Early Access

Wartales erscheint 2021 auf Steam im Early Access und soll ihn nach zwölf Monaten verlassen. Laut den Entwicklern soll die Early-Access-Version im Wesentlichen die volle Erfahrung des Spiels beinhalten. Allerdings wird es zu Beginn nicht alle Regionen geben. Während der Entwicklung soll der Fokus auf Balancing-Änderungen und neuen Inhalten liegen.