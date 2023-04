Warzone 2 verkauft alte CoD-Skins einfach neu und Spieler sind absolut außer sich

Zum 420-Day sorgt ein Tracer Pack für Ärger bei CoD.

Call of Duty: Warzone 2 bietet immer wieder wechselnde Cosmetic-Bundles für Echtgeld an. Drin stecken meistens Operator- und Waffenskins. Auf den ersten Blick ist das neue Tracer-Bundle »Dr. Kushlov« mit Cannabis-Thema also nichts Ungewöhnliches. Doch Spieler haben schnell entdeckt, dass es sich keineswegs um neue Cosmetics handelt, sondern um Reskins von alten Warzone-Items.

So sehen alte und »neue« Skins im Vergleich aus

YouTuber Ryan B. zeigt bei Twitter, wie ähnlich bestimmte Skins aus Warzone: Caldera und Warzone 2 aussehen. Sowohl der Operator- als auch der Waffen-Skin unterscheiden sich nur in Details von der jeweiligen Vorlage. Die Waffe verschießt außerdem keine Blitzkugeln wie der Vorgänger, sondern grüne Tracer-Munition mit Raucheffekten - aber das ist für viele keine nennenswerte Änderung.

Das Bundle kostet 2.400 CoD-Punkte, was ungefähr 20 Euro Echtgeld entspricht. Bei den meisten Spielern kommt das Paket gar nicht gut an.

So reagiert die CoD-Community

Die Kommentare bei Twitter, Reddit und Co. reichen von resigniert bis wutschnaubend. Was viele ärgert: Warzone 2 ermöglicht nicht, bereits gekaufte Cosmetics aus dem ersten Teil mitzunehmen, auch wenn der gleiche Activision-Account benutzt wird. Einige haben jetzt das Gefühl, für (fast) die gleichen Inhalte zweimal zur Kasse gebeten zu werden.

Reddit-User RequiemOfI schreibt etwa über das »Dr. Kushlov«-Bundle:

Jetzt ergibt auch Sinn, warum man frühere Bundles nicht mitnehmen konnte, richtig?

The_Pursuer_2404 stimmt ihm im gleichen Reddit-Thread zu:

Es ist ziemlich offensichtlich, jetzt wo Dinge wie der Classic Ghost zurückkehren und nur das Nötigste geändert wurde. Sie haben buchstäblich alles herausgenommen und verkaufen es jetzt weiter. Was für ein Scheiß.

Viele zeigen sich grundsätzlich frustriert von solchen Reskins - und davon, dass solche Bundles offenbar oft genug gekauft werden, um für Activision und die Entwickler profitabel zu sein.

Wie steht ihr zum Thema? Ärgert es euch, wenn beinahe identische Cosmetics aus dem Vorgänger im neuen Spiel verkauft werden oder freut ihr euch über die Rückkehr von Skins, die ihr früher schon besessen habt? Oder lasst ihr sowieso grundsätzlich die Finger von CoD-Bundles, die euch echtes Geld kosten? Schreibt uns gern.