Warzone 2 löst mit neuer vermeintlicher Paywall großen Schreck unter Fans aus

Wer DMZ in vollen Zügen spielen will, muss vielleicht bald zum Geldbeutel greifen.

Warzone 2 hat mit der dritten Season schon einige Pay2Win-Vorwürfe ertragen müssen. Damit scheint auch noch nicht Schluss zu sein, denn der kostenlose Extraction-Modus DMZ scheint aktuell eine weitere Wandlung zu erhalten – in welche Richtung die geht, ist zwar noch nicht bestätigt, aber Fans fürchten sich vor einer weiteren Paywall: Einige Spieler können nämlich nicht mehr Building 21 betreten.

Woran liegt’s?

Warum der Ort für viele gesperrt ist, kann noch nicht mit Sicherheit gesagt werden – aber es gibt Hinweise. So hat der Twitter-Account Warzone 2.0 Interactive Tactical Map eine Mail vom Activision Player Support geteilt. Dort heißt es, man müsse zuerst Modern Warfare 2 kaufen, um Zutritt für Building 21 zu erhalten. Ansonsten stehe ihm nur das reguläre DMZ zur Verfügung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Es gibt aber keine Beweise, ob die Mail und die darin befindlichen Informationen echt und korrekt sind. Dafür gibt es aber auch noch einen zweiten Hinweis, der etwas mehr Hoffnung macht.

Auf Activsions Trello-Board findet sich eine Karte, auf der die ganze Problematik angesprochen wird. Dort heißt es:

Wir sind uns eines Problems bewusst, das einige Warzone-Spieler daran hindert, auf Building 21 in DMZ zuzugreifen, wenn sie eine Meldung über ein fehlendes DLC-Paket erhalten.

Das fehlende DLC-Paket könnte zwar auch auf eine Bezahlschranke hinweisen, Absicht ist diese ganze Situation aber offensichtlich nicht. Die Hoffnung besteht also weiterhin, dass Building 21 nicht hinter einer Paywall verschwindet. Die Karte ist mit dem Label Investigating versehen, weitere Informationen lassen sich daraus aber nicht ziehen.

Würdet ihr euch Modern Warfare 2 kaufen, nur um in Building 21 reinzukommen, oder ist euch der Ort beim Extraction-Shooter sowieso nicht sonderlich wichtig? Und was ist eure Vermutung? Alles nur ein Versehen von Activision oder steckt da eine kommende Bezahlschranke dahinter? Schreibt uns eure Vermutungen gerne in die Kommentare!