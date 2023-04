CoD Warzone 2: Entwickler reagieren auf Pay2Win-Aufschrei rund um DMZ mit Mini-Änderung

Pay2Win in Call of Duty sorgt weiterhin für Wut in der Community.

CoD Warzone 2 befindet sich mit DMZ an einem gefährlichen Punkt. Die Macher entschieden, zwei kaufbare Pakete anzubieten, die klare spielerische Vorteile im kostenlosen Modus bringen. Extra Operator, eine stärkere Weste, geringere Abkühlzeit von Waffen, um einige zu nennen.

Richtig auf die Barrikaden brachte die Spieler und Spielerinnen aber ein Bundle, das Datendetektiven im Vorfeld aufgefallen war: Das soll Roze and Thorns heißen und dreht sich anscheinend um einen Skin für Roze, die bereits bei Warzone 1 negativ auffiel, weil ihr Skin fast unsichtbar war.

Der neue Operator soll mit einem kostenlosen UAV-Killstreak kommen, also einem Radar, mit dem sich andere Spieler orten lassen. So könnten sich zahlende Kunden einfach und gezielt auf die Jagd nach Spielern machen.

Nach einem Aufschrei in der Community kommt bereits jetzt ein Patch, der genau auf diese Kritik zu anworten scheint, das Problem aber kaum verbessert.

Eine Änderung ohne Gewicht

Es wirkt, als wollen Infinity Ward und Activision die Community beschwichtigen: Im Update vom 19. April wurde die Nutzung des UAV nun erst eine Minute nach DMZ-Rundenbeginn ermöglicht. Das sehen viele aber als Alibi-Maßnahme, immerhin dauere es ohnehin eine Minute, bis das UAV taktisch Sinn ergebe. Kritiker werfen den Machern ohnehin bereits die Integration von Pay2Win-Mechaniken vor.

Der Abschnitt der Patch Notes, der sich dem UAV widmet.

Was die Community befürchtet

In sozialen Medien drehen sich viele Diskussionen um die geleakten Infos. Einige malen Schreckensszenarien, in denen drei Roze-Spieler mit drei Quasi-Wallhacks auf die Jagd nach anderen Spielern gingen – durchaus denkbar angesichts der Häufigkeit, mit der man den pechschwarzen Roze-Skin in CoD Warzone 1 sah.

Damals wurde der überlegene Roze-Skin zwar angepasst, allerdings erst nach Monaten. Ein ähnlicher Nerf könnte auch für das noch nicht erschienene Roze-Bundle folgen. Zumindest wenn es tatsächlich so erscheint, wie per Datamining vorausgesehen.

Spielerinnen und Spielern wäre zu wünschen, dass Activision von der bisher eingeschlagenen Richtung abrückt. Pay2Win in Spielen gilt nicht als Zutat für eine zufriedene Community.