Was kommt nach Baldur's Gate 3? Der Larian-Chef schmiedet bereits Pläne

Baldur's Gate 3 war ein riesiger Erfolg. Was brütet Entwickler Larian als nächstes aus?

Baldur's Gate 3 feiert gerade seinen zweiten Release, diesmal auf PlayStation 5. Die PC-Version war bereits ein voller Erfolg, mit traumhaften Wertungen und Spielerzahlen. Man könnte meinen, die Entwickler sonnen sich gerade in ihrem Ruhm – aber Larian-Chef Swen Vincke denkt schon ans nächste Spiel.

Genaues wollte er – wenig überraschend – noch nicht verraten, aber ein paar Andeutungen ließ er im Interview mit Todd Kenreck doch fallen.

34:09 Baldur's Gate 3 - Test-Video zum Rollenspiel-Meisterwerk

Ans Aufhören denkt Vincke offenbar noch lange nicht. Er erklärte, dass natürlich weiterhin an Baldur’s Gate 3 geschraubt wird, etwa an großen Patches wie Update 2, das viele Fehler behob und neue Szenen einfügte.

Möglicherweise bekommt Baldur’s Gate 3 auch eine Definitive Edition, wie zuvor schon Divinity: Original Sin und Original Sin 2. Bei den Divinitys dauerte es rund ein Jahr, bis die überarbeitete und erweiterte Definitive Edition erschien – aber eine solche Fassung ist bisher noch nicht für Baldur’s Gate 3 bestätigt.

Auch DLCs sind zumindest theoretisch nicht ausgeschlossen, wie Vincke im Interview erwähnte. Allerdings würden die nicht unbedingt die Maximalstufe von 12 anheben, sondern sich vielleicht in die Geschichte einfügen.

Doch er selbst werde sich nach dem Release der PS5-Version am 6. September 2023 von Baldur’s Gate 3 zurückziehen und die Arbeiten dem Entwicklerteam überlassen. Nach einer Pause wolle er sich dem nächsten Spiel zuwenden, das ihm schon »seit einer Weile im Kopf rumspukt«.