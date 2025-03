Was kommt nach Kingdom Come 2? Warhorse bestätigt Singleplayer-Fokus – aber nicht zwangsweise historisches Setting

Kingdom Come 2 fuhr sehr viel Lob für die Entwickler ein. Wie geht es weiter?

Warhorse hat sich mit Kingdom Come: Deliverance als Rollenspiel-Entwickler der höchsten Liga etabliert – spätestens seit dem von Fans und Kritikern gefeierten Kingdom Come 2. Natürlich fragen sich nun viele, wie es in Zukunft mit dem tschechischen Studio weitergehen könnte.

In einem Interview mit CzechCrunch (auf Tschechisch)äußerte sich der CEO Martin Frývaldský dazu. Zumindest ein bisschen – für eine konkrete Ankündigung ist es noch viel zu früh, schließlich ist der Release von Kingdom Come 2 gerade erst über die Bühne gegangen und mehrere DLCs sind noch in Arbeit.

Die vielleicht spannendste Aussage aus dem Interview: Es müsse nicht unbedingt wieder ein historisches Setting werden. Wie ist das zu interpretieren?

Wo Warhorse die eigenen Stärken sieht

Erstmal die gute Nachricht für alle, denen Multiplayer so gar nicht zusagt: Laut Frývaldský will man bei Warhorse weiterhin narrative Singleplayer-Rollenspiele entwickeln. Darin sei man am besten und habe inzwischen viel Erfahrung gesammelt.

Für viele Fans steht Warhorse klar für realitätsnahe Mittelalter-Settings ohne Fantasy-Elemente (na ja gut, abgesehen von ein paar Tränken). Doch laut CEO muss das nicht unbedingt für immer so bleiben. Historien-Settings seien für sie tatsächlich »zweitrangig«. Als Nächstes also Drachen, Post-Apokalypse oder Weltraum?

Ihr kennt uns, wir haben natürlich direkt mal bei Warhorse nachgefragt. Und es ist nicht so wild, wie es erstmal klingen könnte. Gemeint ist lediglich, dass man sich verschiedene zukünftige Optionen offen hält – also keine versteckte Absage an weitere Ausflüge in die Weltgeschichte.

10:22 Patches, DLCs und Nachfolger: So sieht die Zukunft von Kingdom Come: Deliverance 2 aus

Vielleicht fügt sich in Zukunft sogar beides zusammen. In einem Livestream erzählten führende Studio-Mitarbeiter kürzlich, dass sich das Studio vergrößern wolle, damit man vielleicht sogar parallel an mehreren Projekten arbeiten könne. Der finanzielle Erfolg von Kingdom Come 2 dürfte da ordentlich helfen.

Wir haben noch keine Ahnung, welches Spiel Warhorse als nächstes entwickelt (auch wenn wir natürlich auf Kingdom Come 3 hoffen). Immerhin wissen wir aber schon, wann es losgehen soll: 2025 sollen alle weiteren Inhalte für Kingdom Come 2 fertig werden, damit sich das Studio ab 2026 dem nächsten Spiel widmen kann. Bis wir erfahren, worum es sich dabei handelt, dürften ein paar Jährchen vergehen.

Ihr seid gefragt: Was wünscht ihr euch als nächstes Spiel von Warhorse?

Wir sind neugierig, also fragen wir euch direkt: Was würdet ihr am liebsten als Nächstes von Warhorse sehen? Stimmt bitte fleißig in unserer Umfrage ab!

Natürlich könnt ihr in den Kommentaren dann weiter ausführen, was euer persönlicher Traum wäre. Ihr habt meistens fantastische – oder zumindest höchst unterhaltsame – Ideen.

Warhorse wurde 2011 in Prag gegründet und ist Teil des Spiele-Publishers Plaion. Bisher hat es zwei Spiele herausgebracht: Kingdom Come: Deliverance und Kingdom Come 2.