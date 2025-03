Die Verkaufszahlen von Kingdom Come 2 sind so gut, dass sogar der erfolgreiche Vorgänger alt aussieht

Kingdom Come 2 ist auf dem besten Weg, den Vorgänger weit hinter sich zu lassen.

Kingdom Come: Deliverance 2 ist zweifelsohne ein großer Erfolg für das tschechische Studio Warhorse. Das Spiel übertrifft den Vorgänger in Sachen Spieler- und auch Verkaufszahlen um einiges. Doch wie viel ist dieses »einiges«? Das lässt sich durchaus etwas präziser beantworten.

Kingdom Come 2 dominiert den US-Markt

Der Analyst Matt Piscatella des Marktforschungsunternehmens Circana beobachtet jeden Monat die Verkaufszahlen auf dem US-Markt. Der Experte hält fest, dass Kingdom Come 2 im Februar 2025 auf Platz 2 der meistverkauften Spiele in den USA ist.

Laut Piscatella hat das Spiel im Release-Monat fünfmal mehr Umsatz generiert als noch der Vorgänger im selben Zeitraum. Erfolgreicher war im Februar übrigens nur Monster Hunter Wilds.

Unter der Berücksichtigung, dass diese Daten nur für den US-Markt stehen, dürften die globalen Umsätze für Warhorse natürlich deutlich höher sein.

Gibt es auch konkrete Zahlen?

Via Social Media vermeldete das Studio, dass schon zum Release-Tag eine Million Spiele verkauft wurden. Die zweite Million knackte Kingdom Come 2 dann keine 14 Tage später.

Zum Vergleich: In den ersten zwei Wochen verkaufte sich der erste Teil eine Million Mal. Die zwei Millionen-Grenze erreichte das Spiel laut einer Pressemeldung ein Jahr nach dem Release im Februar 2018.

Die aktuellste Zahl für Kingdom Come 1 stammt vom 4. November 2024. Warhorse verkündete, ganze acht Millionen Spiele verkauft zu haben. All diese Zahlen beziehen sich nicht auf ein konkretes Land und schließen alle Plattformen mit ein.

Die Spielerzahlen auf Steam zeigen, dass Kingdom Come 2 auch in diesem Bereich einen großen Satz nach vorn gemacht hat. Während laut SteamDB Teil 1 einen Höchststand von etwa über 96.000 Spielern erreichte, kam der 2. Teil auf über 256.000 gleichzeitig aktive Spieler.

An den acht Millionen von Teil 1 muss Kingdom Come 2 noch ein bisschen arbeiten, doch die Daten aus den USA zeigen, dass Teil 2 den Vorgänger schon in den ersten Wochen weit hinter sich lässt. Mit den bereits drei angekündigten Erweiterungen dürfte das Spiel auch noch auf lange Sicht auf dem Radar der Rollenspiel-Fans bleiben.