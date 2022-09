»Farthest Frontier ist ein Aufbauspiel, bei dem der Zauber des Anfangs nie verfliegt« - mit Writing Bull

Heute heißen wir in »Was spielst du so?« einen Special Guest willkommen. Daniel aka Writing Bull beweist auf Twitch und YouTube seine Strategie-Expertise mit Spielen wie Anno 1800, Civilization 6, Stellaris, Aufbau-Geheimtipps - und immer einer samtweichen Stimme. Heute hat er seinen aktuellen Städtebau-Liebling Farthest Frontier dabei, der für ihn in einem Punkt sogar alle anderen Spiele schlägt.

In diesem 15-Minuten-Podcast reden wir jede Woche über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

In Sachen Atmosphäre und Zauber gewinnt Farthest Frontier sogar gegen Anno 1800 - und das, obwohl seine Mechaniken alles andere als perfekt sind. Warum der neue Städtebau-Hit trotzdem nicht aufhört, zu motivieren und was Gewürzgürkchen damit zu tun haben - das hört ihr in der neuen Folge »Was spielst du so?«

Link zum Podcast-Inhalt

Falls ihr jetzt selbst Lust bekommen habt, mit Farthest Frontier loszulegen, findet ihr in unserem Guide alles, was ihr als Anfänger wissen müsst:

22 9 Farthest Frontier Guide Tipps für den perfekten Einstieg in den Aufbauhit

Mehr »Was spielst du so?«

Ihr wollt mehr von »Was spielst du so?« und unseren aktuellen Lieblingsspielen hören? Dann abonniert den RSS-Feed oder schaut auf folgenden Plattformen vorbei: