Was war euer Highlight beim Summer Game Fest 2024? Stimmt jetzt ab!

Black Myth Wukong, Kingdom Come 2 oder ein ganz anderes Spiel? Verratet uns euer Highlight!

Wow, das war ein langer Freitagabend. Das Summer Game Fest 2024 lief zu einer in Deutschland sportlichen Zeit – wenn ihr nicht live eingeschaltet habt und erstmal in Ruhe alle Ankündigungen nachlesen wollt, schaut doch mal hier in unserer großen Übersicht nach.

Wir haben euch viele Spiele vorgestellt, sowohl bei unseren FYNG-Streams als auch auf der Website. Jetzt wollen wir eure Meinung hören! Welcher Reveal hat euch persönlich am besten gefallen? Gebt eure Stimme hier ab:

Auch wenn es nur wenige echte Kracher zu sehen gab, enthüllte Moderator Geoff Keighley doch die ein oder andere spannende Neuigkeit. Und er hatte ja bereits im Vorfeld bekannt gegeben, dass es eher um neue Infos zu bereits bestätigten Titeln gibt statt zig ganz frische Reveals.

Offenbar scheuen sich einige Entwickler inzwischen auch, ihre Spiele sehr frühzeitig zu enthüllen. Vor ein paar Jahren sah das ja teilweise noch ganz anders aus, etwa bei Cyberpunk 2077, das viele Jahre vor seinem Release gezeigt wurde und dann einen nahezu unermesslichen Hype aufbaute.

Wann wir das frisch enthüllte Civilization 7 in den Händen halten werden, steht aktuell noch in den Sternen.

Aber ihr müsst noch nicht alle Hoffnungen begraben, falls euer Favorit oder eine eurer großen Hoffnungen beim Summer Game Fest nicht gezeigt wurde. Denn der Messesommer geht ja gerade erst los, am Sonntag den 9. Juni läuft noch der große Xbox Showcase, bei dem laut Gerüchten endlich Dragon Age 4 enthüllt wird und auf dem wir auch viel mehr zum neuen CoD Black Ops 6 erfahren werden.

Am Montag, den 10. Juni folgt dann eine Ubisoft Forward, bei der Fans natürlich auf Neues zu Star Wars Outlaws, Assassin’s Creed Shadows und so weiter hoffen. Und im August ist ja auch noch gamescom! Hier findet ihr eine Übersicht aller wichtigen Events für euren Kalender:

Schreibt uns gerne auch in die Kommentare, wie gut euch die Show insgesamt gefallen hat. Nicht nur die gezeigten Spiele, sondern auch das Gesamtprogramm, die Moderation und der Ablauf. Würdet ihr euch fürs kommende Jahr vielleicht eine bestimmte Änderung wünschen oder darf gern alles so bleiben? Lasst es uns hören!