Was wird jetzt eigentlich aus Path of Exile 1? Chefentwickler gibt Antworten, die Fans gar nicht gefallen

Das neue Video von PoE Director Jonathan Rodgers sorgt in der Community für Endzeitstimmung.

Grinding Gear Games hat erneut eine Verzögerung für das nächste große Update von Path of Exile 1 angekündigt. Version 3.26 sollte ursprünglich bereits im Herbst 2024 eine neue Season einläuten, doch die Entwicklung von Path of Exile 2 nimmt das Studio weiterhin komplett in Anspruch.

Game Director Jonathan Rogers erklärt nun in einem Video ausführlich, warum das Update so lange auf sich warten lässt – und viele Fans sehen schwarz für ihr Lieblingsspiel.

Path of Exile 2 frisst alle Ressourcen

Als Grinding Gear Games Path of Exile 2 ankündigte, versprach das Studio, weiterhin Erweiterungen für Path of Exile 1 zu veröffentlichen. Doch dieses Versprechen zu halten, hat sich als schwieriger als gedacht herausgestellt.