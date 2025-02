»Was zu Hölle ist das?« - In Helldivers 2 herrscht Panik wegen eines geheimnisvollen neuen Riesen-Insekts

Abscheuliche Kreaturen und Monster gehören in Helldivers 2 quasi zum Alltag. Alle paar Monate lässt Entwickler Arrowhead neue höllische Gegnertypen auf die Spieler los. Und die Community feiert es. Gute Demokraten werden eben niemals müde, die Freiheit der Über-Erde zu verteidigen - komme, was da wolle.

Nun bahnt sich offenbar eine neue Bedrohung für die tapferen Helldivers an. Denn im Spiel sind erste Bilder von verschiedenen neuen Terminiden-Typen aufgetaucht. Und die sind in der Tat zum Fürchten. Bilder auf Reddit zeigen unscharfe Silhouetten von mehrbeinigen Krabblern unter denen sich Spieler fragen, was die Terminiden denn da schon wieder abscheuliches ausbrüten.

Vor einigen Tagen gab es bereits erste Leaks, die nahelegten, dass wohl bald ein neuer Terminiden-Typus seinen Weg ins Spiel finden wird. Ein konkretes Datum dafür gibt es aber nicht. Viele Spieler vermuten jedoch, dass sich die neuen Terminiden im sogenannten Gloom verbergen.

Dabei handelt es sich um einen mysteriösen Sporennebel, der bislang Flüge zu den Heimwelten der Bugs unmöglich gemacht hat. Aktuell werden jedoch alle Streitkräfte der Über-Erde genau dorthin beordert. Denn laut der letzten Major Order des Oberkommandos ist es nun möglich, dank neuer Ausrüstung von den genialen Wissenschaftlern der Über-Erde, Welten des Glooms mit einer geringen Sporen-Dichte zu betreten.

0:58 Nachschub für Helldivers 2: Jetzt gibt's Granaten mit Propeller und Bomben als Rucksack

Ein Hinterhalt mit vielen Beinen

Spieler vermuten nun, dass sie hier in einen Hinterhalt der Terminiden, gespickt mit neuen tödlichen Käfer-Typen, hineinlaufen. Bei den auf Reddit geteilten Bildern handelt es sich vermutlich um spezielle Gloom-Varianten von Warrior- und Charger-Bugs.

Allerdings scheinen die neuen Gegner noch nicht für alle Spieler verfügbar zu sein. Denn wie Community-Managerin Katherine Baskins auf Discord mitteilte, habe man einige Gegnertypen auf den neuen Planeten wegen technischer Schwierigkeiten aktuell noch deaktiviert. Wenn die neuen Bugs dann kommen, dürfte allerdings die Hölle losbrechen.

Wie gut, dass es seit Kurzem eine tragbare Rucksack-Atombombe in Helldivers 2 gibt. Damit lassen sich Käfer-Probleme recht zuverlässig beseitigen. Auf Reddit schlagen Spieler dagegen vor, die Planeten des Glooms zu verglasen oder gar in ein schwarzes Loch zu verwandeln, da das ja schon bei Meridia so gut funktioniert habe.

Für mehr demokratische Neuigkeiten rund um Helldivers 2 schaut doch mal in der obigen Linkbox vorbei. Hier findet ihr immer automatisch die neuesten Artikel der GameStar-Redaktion zu Arrowheads Multiplayer-Shooter.

Was haltet ihr von den neuen Terminiden-Gegnern für Helldivers 2? Freut ihr euch über die neuen Krabbler oder hättet ihr eine andere Major Order als den Flug zum Gloom erwartet? Schreibt es uns in die Kommentare!