Bereits Mitte 2018 kündigte InExile Entertainment mit Wasteland Remastered eine überarbeitete Version des postapokalyptischen Rollenspiel-Klassikers von 1988 an. Das Remaster sollte ursprünglich nur als Teil des Wasteland 30th Anniversary Bundles erscheinen, der Release Anfang 2019 stattfinden.

Allerdings lässt der Titel noch bis heute auf sich warten. Mitte 2019 gab es zur E3 lediglich die Information, das weiter am Spiel gearbeitet werde. InExile Entertainment hat anscheinend keine falschen Versprechungen gemacht, denn Wasteland Remastered soll nun am 25. Februar 2020 im Rahmen des Xbox Game Pass für die Xbox One und den PC, sowie auf Steam und GOG.com verfügbar sein.

Klassiker in neuer Optik

Das Remaster wird von den australischen Krome Studios entwickelt, die für InExile in der Vergangenheit bereits die The Bard's Tale-Trilogie neu aufgelegt haben.

Darum geht's: Wasteland spielt im Jahr 2087, nachdem die Welt durch einen Atomkrieg zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion in eine nukleare Einöde verwandelt wurde. Die Spieler übernehmen die Rolle eines Desert Rangers, die in der Postapokalypse die letzte Bastion der Gerechtigkeit bilden. Neben Mutanten und Kriminellen sind Hunger, Durst und die omnipräsente Strahlung euer größter Feind.

Die Neuauflage wird die Pixelgrafik des Originals durch eine etwas zeitgemäßere Optik ersetzen, wie erste von InExile veröffentlichte Screenshots zeigen - auch wenn diese weit von der Qualität des bald erscheinenden Wasteland 3 entfernt ist. Ob das Spiel auch inhaltlich überarbeitet wurde, ist bislang noch nicht bekannt.

Dennoch dürfte Wasteland Remaster eine gute Einstimmung für Wasteland 3 sein, das am 19. Mai 2020 erscheinen soll. In unserem Vorschau-Video zeigt euch unser Redakteur Maurice, was ihr von dem Endzeit-RPG erwarten könnt:

