Der Steam Herbst Sale ist im vollen Gange und PC-Spieler werden geradezu mit verlockenden Angeboten und günstigen Preisen überschüttet. Und nachdem wir euch bereits ein paar echte Rollenspiel-Highlights präsentiert haben, nehmen wir jetzt die spannendsten Angebote im Genre der Strategie unter die Lupe.

Und falls ihr euch wundert, warum in unserer Liste Titel wie Humankind, Timberborn, Myth of Empires oder Europa Universalis 4 fehlen: Diese Strategiehits haben wir euch ja bereits in unserem ersten Artikel zum Steam Herbst Sale präsentiert. Darin findet ihr übrigens alle weiteren Infos und Termine zu der großen Rabattaktion:

Unser Strategie-Highlight des Steam Herbst Sale: Desperados 3

Genre & Release: Strategie

Strategie Rabatt & Preis: 60 Prozent, 20 statt 50 Euro

60 Prozent, 20 statt 50 Euro Hier geht’s zum Angebot

Solltet ihr bis heute nicht in den Wilden Westen von Desperados 3 geritten sein, wird es allerhöchste Eisenbahn. Das Echtzeit-Taktikspiel der deutschen Entwickler von Mimimi Games ist nämlich das Beste, welches das Genre seit Commandos 2 zu bieten hat - wie wir bereits in unserem ausführlichen Test feststellten.

Was für ein Spiel ist Desperados 3 überhaupt? Mimimi Games hat bereits mit Shadow Tactics einen starken Vertreter des Genres der Echtzeit-Taktik abgeliefert und in dieselbe Kerbe schlägt auch Desperados 3. Mit bis zu fünf verschiedenen Charakteren schlagen wir uns durch 16 Wildwest-Levels und bekommen dabei recht facettenreiches Gameplay zur Verfügung gestellt.

So können wir beispielsweise schleichen, schießen oder tricksen und bekommen dafür recht facettenreiche Spielfiguren zur Verfügung gestellt - was sowohl deren Persönlichkeit als auch spielerische Stärken und Schwächen angeht. Zu den vielen Highlights von Desperados 3 zählen aber auch die sehr detaillierten Gebiete, die stimmungsvolle Musik und die starken (deutschen) Sprecher. Lediglich die Story enttäuscht ein wenig - was dem hohen Wiederspielwert von Desperados 3 aber keinen Abbruch tut.

Spannende Strategiespiele im Steam Herbst Sale

Auf welche reduzierten Strategiespiele ihr im Steam Herbst Sale ebenfalls ein Auge werfen solltet, könnt ihr der folgenden Liste entnehmen:

Diese Rollenspiele sind gerade ebenfalls im Angebot: Falls ihr euch nicht unbedingt für Taktik- oder Strategiespiele interessiert, können wir euch ebenfalls weiterhelfen: Wir haben für euch bereits eine Hand voll besonders spannender Rollenspiele herausgesucht, die es aktuell reduziert im Herbst-Sale von Steam gibt.

Die Strategie-Angebote im Preisvergleich

Natürlich bekommt ihr in der folgenden Tabelle wie gewohnt einen Überblick darüber, wie sich die Angebote von Steam im Vergleich mit anderen Stores - also GOG, Gamesplanet und dem Humble Store schlagen.

Welches Strategie-Angebot bei Steam habt ihr ins Auge gefasst? Welche Empfehlung vermisst ihr in unserer Liste? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!