Tick-Tock, Tick-Tock. Die Watchmen-Serie nach den DC Comics hat endlich einen Release-Termin gefunden: Der US-Sender HBO schickt die erste Staffel am Sonntag, 20. Oktober 2019 an den Start.



In Deutschland übernimmt Sky die Ausstrahlung der Serie und wird die Folgen voraussichtlich nur wenige Stunden nach der US-Premiere zeigen. Offiziell bestätigt wurde der deutsche Release aber noch nicht.

Watchmen-Serie spielt zeitlich nach den Comics

Die Watchmen-Serie von Damon Lindelof (Lost, The Leftovers) basiert auf der Kult-Graphic-Novel von Alan Moore, wird jedoch eher als eine Art Fortsetzung der Comics beschrieben. Sie hat auch keinen direkten Zusammenhang mit der Kinoverfilmung von Zack Snyder aus dem Jahr 2009.

Die Geschichte spielt in einer Welt, in der Superhelden verboten sind. Während Chief Judd (Don Johnson) im ersten Trailer das Ende der Welt ankündigt, wollen sich das einige der maskierte Rächer als Rorschach-Miliz nicht gefallen lassen. Kaum eskaliert der Konflikt mit den Gesetzeshütern, kündigt sich auch noch Dr. Manhattans Rückkehr vom Mars an.

Doctor Manhattan, Ozymandias & neue Charaktere

Zur Besetzung gehören Jeremy Irons als großer Schurke Adrian Veidt alias Ozymandias und Tim Blake Nelson, der als neuer Charakter Looking Glass in Erscheinung tritt.



Mit dabei sind außerdem Don Johnson als Chief Judd Crawford, Regina King als Angela Abraham, Yahya Abdul-Mateen II als Cal Abraham, Tom Mison als Marcos Maez / Mime, Sara Vickers als Erika Manson / Marionette, Jean Smart als FBI-Agentin Blake und Louis Gossett Jr. in einer nicht näher bekannten Rolle.