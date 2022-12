Wayfinder: Im neu angekündigten Action-MMO entscheidet ihr, was euch in Dungeons erwartet

Bei den Game Awards 2022 ganz frisch angekündigt wurde Wayfinder, das von seinen Entwicklern als Charakter-basiertes Online-Actionrollenspiel beschrieben wird. Entwickelt wird das Projekt von zwei Studios, die jeweils für den Free2Play-Shooter Warframe und das Rollenspiel Ruined King im LoL-Universum bekannt sind.

Um was geht es in Wayfinder?

Ein erster Trailer zeigt jetzt schon, wie das neue Rollenspiel aussehen soll. Wir bereisen offenbar eine Fantasywelt mit Steampunk-Elementen, die von fies aussehenden, golemartigen Kreaturen geplagt wird:

1:39 Wayfinder: Action-MMO der Ruined King Entwickler zeigt erstes Gameplay

Wir sehen auch bereits einige unterschiedliche Charaktere, die alle ihre eigene einzigartige Geschichte, verschiedene Spiel-Stile und Fähigkeiten mitbringen sollen. Unter anderem gibt es wohl etwa:

Einen gut gerüsteten Ritter , der vielleicht die Aufgabe eines Tanks übernehmen könnte und wahrscheinlich einiges einstecken kann.

, der vielleicht die Aufgabe eines Tanks übernehmen könnte und wahrscheinlich einiges einstecken kann. Eine muskulöse Dame , die offensichtlich eher aufs austeilen spezialisiert ist und dabei wahrscheinlich am liebsten ihre Fäuste oder Nahkampfwaffen nutzt.

, die offensichtlich eher aufs austeilen spezialisiert ist und dabei wahrscheinlich am liebsten ihre Fäuste oder Nahkampfwaffen nutzt. Einen weiteren weiblichen Charakter mit spitzen Ohren und Hörnern. Wir sehen von ihr nicht viel, aber es wirkt so, als wäre sie eine Art Assassinin.

mit spitzen Ohren und Hörnern. Wir sehen von ihr nicht viel, aber es wirkt so, als wäre sie eine Art Assassinin. Einen flinken Fernkämpfer , der sich auf Schusswaffen und Armbrüste, sowie technisch fortgeschrittenere Gadgets verlässt.

, der sich auf Schusswaffen und Armbrüste, sowie technisch fortgeschrittenere Gadgets verlässt. Eine Art dunklen Magier, der wohl ähnliche Kräfte wie die unserer Feinde nutzen kann, eine Sense trägt und etwa eine riesige Faust beschwört, die alles zermatscht.

So weit, so wenig überraschend: Die bisher gezeigten Charaktere scheinen ziemlich dem zu entsprechen, was man als Klassen aus anderen Rollenspielen und MMOs kennt. Alleine oder mit Freunden könnt ihr in der Online-Welt Dungeons abklappern, neue Waffen und Ausrüstung finden oder craften, die Welt erkunden und euch Häuser einrichten.

Doch ein besonderes Feature von Wayfinder wird doch noch vorgestellt.

Der Dolch der Düsternis

Hinter dieser Bezeichnung steht ein Gameplay-System, das euch Dungeons vor dem Besuch ausgiebig anpassen lässt. Ihr wählt bestimmte Modifikatoren, die das Erscheinen von bestimmten Gegnern und die Art und Menge von auffindbarem Loot und Ressourcen beeinflussen.

Das Spiel beantwortet seinerseits die von den Spielerinnen und Spielern ausgewählten Modifikatoren mit eigenen Herausforderungen. Feinde richten mehr Schaden an, oder Umwelteinflüsse erschweren das Vorankommen. Wie genau das System funktioniert, ist bisher nicht klar, es soll aber immer für Abwechslung und neue Erlebnisse sorgen.

Bald könnt ihr selbst spielen

Wenn euch die ersten Informationen und Eindrücke von Wayfinder überzeugen, dann habt ihr noch im Dezember die Möglichkeit, das Spiel selbst auszuprobieren: Auf der offiziellen Website des Spiels können sich PC-Spielerinnen und Spieler ab sofort für eine geschlossene Test-Phase bewerben und im besten Fall ab dem 13. Dezember 2022 eine Entwicklungsversion des MMOs spielen.

Habt ihr eine PlayStation, folgt ein weiterer Test für die Konsole im Januar. Im Frühling 2023 erscheint Wayfinder dann im Early Access für den PC und die PlayStation, der vollständige Release soll im Herbst 2023 folgen.

Gefällt euch der erste Blick auf Wayfinder? Oder ist euch das MMO nicht originell genug? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!