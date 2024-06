Der beste deutsche Fußballmanager We Are Football 2024 hat ein riesiges Update erhalten

We Are Football 2024 hat drei Monate nach Release ein großes Update auf Version 2.0 erhalten. Die Patch Notes sind umfangreich.

Anstoß der zweiten Hälfte: Mitten im Europameisterschaft-Hype erscheint ein großer Patch für den deutschen Fußballmanager We Are Football 2024. Das Update auf Version 2.0 bringt über 60 Bugfixes und Neuerungen mit sich.

Das unter Führung von Gerald Köhler (Anstoss, Fussball Manager) entwickelte und von uns im Test mit 78 Punkten prämierte Spiel, bei dem ihr Trainer und Manager eines Fußballvereins oder einer Nationalmannschaft in Personalunion seid, erschien im März 2024. Drei Monate später gibt's jetzt den zweiten Riesenpatch abseits kleinerer Bugfixes.

Unter anderem könnt ihr bei Club-Gründung jetzt auch die Spieler für euren Lokalverein auswählen, gegnerische Spieler lassen sich gezielt provozieren und vorab euer Interesse an potenziellen Transfers signalisieren. Nebenbei findet die EM 2024 mittlerweile auch im normalen Spiel statt, ohne dass ihr zu Beginn Nationaltrainer werdet.

Ferner hat Entwickler Winning Streak Games verbesserte und erweiterte Spielszenen eingebaut, es gibt neue Jubelszenen beim Pokalgewinn und beim Scouting wurden viele Komfortfunktionen hinzugefügt. Das Spiel befindet sich zudem aktuell im Sale auf Steam für rund 20 Euro (50 Prozent Rabatt).

Wusstet ihr, dass es neben We Are Football 2024 aktuell auch noch einen zweiten deutschen Fußballmanager auf Steam zu kaufen gibt? Im November 2022 erschien Anstoss: Der Fußballmanager im Early Access.

Das allen Berichten zufolge grauenhafte Spiel ist jedoch nur noch dem Namen nach der ehrwürdigen Serie (einst unter Ascaron von Gerald Köhler aus der Taufe gehoben) zugehörig. Tatsächlich betreut Entwickler 2tainment das Spiel immer noch; am 20. Juni 2024 erschien der jüngste Patch auf Version 0.18.48.177.

Ob es jemals zu einem finalen Release kommt, ist derzeit unklar.