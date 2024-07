Wegen Deadpool & Wolverine reißen sich Marvel-Fans plötzlich um ein längst vergessenes Videospiel

Der Kinofilm beschert auch einem elf Jahre alten Spiel neuen Aufwind. Bild: Disney/Marvel Studios

Deadpool & Wolverine lockt gerade viele ins Kino, auch wenn der Film bei Kritikern durchaus gemischt ankommt. Kein Wunder, dass einige Fans danach direkt nach einem passenden Spiel suchen. Und tatsächlich gab es da ja mal eins von Activision – aber dafür müsst ihr inzwischen sehr viel Geld hinblättern.

Erinnert ihr euch noch an das alte Deadpool-Spiel?

Deadpool (das Videospiel) erschien ursprünglich 2013 für PC, PlayStation 3 und Xbox 360. Zwei Jahre später gab’s dann nochmal ein Remaster für die neueren Konsolen, damals die PlayStation 4 und die Xbox One. Als Entwicklerstudio war High Moon Studios zuständig, die zuletzt Call of Duty: Modern Warfare 3 rausgebracht haben.

Das Spiel war nicht unbedingt der große Kassenschlager und hat uns damals im Test abwechselnd zum Lachen gebracht und genervt - aber lest das gern gleich mal selber. Wolverine spielt übrigens ebenfalls eine kleine Rolle.

Wenn ihr euch jetzt hoffnungsvoll zu Steam und Epic aufmacht, müssen wir euch direkt enttäuschen: Seit 2017 ist es aus sämtlichen Shops ausgelistet, neu kaufen könnt ihr es dort nicht mehr.

Warum? Ausgelaufene Lizenzen, wie so oft.

Damals noch ohne Ryan Reynolds, aber dafür mit Nolan North.

Ihr könnt es also nur noch spielen, wenn ihr es davor gekauft habt. Oder wenn ihr ein gebrauchtes Exemplar der physischen Versionen findet, die es allerdings nur für Konsolen gibt. Bei eBay und Co. sind die Preise nach dem Kinostart von Deadpool & Wolverine deutlich angestiegen, die PS4-Version ist teilweise für mehrere hundert Euro gelistet. Wie ein Blick in die beendeten Angebote zeigt, werden solche Summen auch durchaus bezahlt.

Solltet ihr euch einen Kauf überlegen, seid besonders wachsam vor betrügerischen Angeboten! Lest euch vorher die Beschreibung und die Bewertungen des Verkäufers genau durch und auch, welche Rechte ihr bei ausbleibender oder fehlerhafter Lieferung habt.

Kommt mal ein neues Deadpool-Spiel? Bekannt ist dazu nichts, wobei es nach den drei Kinoerfolgen nur eine Frage der Zeit sein dürfte. Allerdings ist dafür schon ein Wolverine-Spiel von Insomniac und Sony angekündigt, das für PlayStation 5 erscheint. Ein Release-Datum steht bisher nicht fest.

0:53 Marvel's Wolverine: Erster Teaser-Trailer zum neuen Spiel ist inzwischen drei Jahre alt

Besitzt jemand von euch das Deadpool-Spiel aus dem Jahr 2013? Wenn ja, habt ihr es damals digital gekauft oder euch im Laden eine Disc-Version beschafft? Hebt ihr eure alten physischen Spiele für genau solche Fälle auf oder stört euch nicht weiter, dass ihr sie vielleicht in einigen Jahren nicht mehr neu kaufen könnt?