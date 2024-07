Deadpool & Wolverine fällt auf Metacritic durch: Wieso die Meinung so auseinandergehen

Deadpool (Ryan Reynolds) und Wolverine (Hugh Jackman) sorgen jetzt im Kino gemeinsam für Action. Doch die Meinungen der Presse sind gespalten. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Es gibt Fragen, bei denen gehen die Meinungen der Leute einfach unweigerlich auseinander. Ob man der, die oder das vor Nutella verwenden muss oder ob Ananas auf eine Pizza gehört zum Beispiel. Und jüngst sind die Leute offenbar auch darüber uneins, ob Deadpool & Wolverine ein guter Film ist.

Der neueste Ableger aus dem Marvel-Universum ist heute erschienen und nach und nach trudeln die ersten Pressekritiken zum Film ein. Unsere eigene findet ihr hier:

Die internationalen Kritiken zeichnen allerdings kein so einheitliches Bild vom dritten Deadpool-Abenteuer, wie zunächst erwartet. Tatsächlich gehen die Meinungen der Rezensenten teils stark auseinander. Was steckt dahinter?

Die Kritik bei Metacritic

Während Deadpool & Wolverine auf beim Rezensions-Aggregator Rotten Tomatoes bei ordentlichen 81 Prozent positiven Bewertungen rangiert, kann der Film auf der Konkurrenzseite Metacritic nur einen mittelmäßigen Score von 54 verbuchen. Vor allem die Bewertungen einiger großer Zeitungen drücken bei Metacritic den Durchschnitts-Score nach unten.

So heißt es bei der Los Angeles Times:

Deadpool & Wolverine wird seine Zielgruppe der Geeks und Onliner wahrscheinlich amüsieren, ist aber nur eine Menge heißer Luft und nicht viel mehr. Katie Walsh

Joshua Rivera vom Spielemagazin Polygon geht noch einen Schritt weiter und schreibt:

Es fällt schwer, diesen Film als Liebesbrief an etwas anderes als die unternehmerischen Bestrebungen der Marvel Studios zu verstehen. Deadpool & Wolverine hat aus seinem Helden die schlimmste Art von Comic-Figur gemacht: eine, die für nichts einsteht. Joshua Rivera

Die britische The Telegraph titelt gar, es sei ein Wunder, wie verzweifelt dieser Film ist , und verpasst Deadpool & Wolverine eine miserable Wertung von 20/100. Ryan Reynolds und Hugh Jackman würden in einen albernen Film gesteckt, der sich wie eine geistige Sackgasse für die Franchise anfühle. Bei aktuell 45 Kritiken ergibt sich daraus der Metacritic-Score von lediglich 54.

2:01 Deadpool & Wolverine: Der finale Trailer bringt nach 7 Jahren einen Fan-Liebling zu Marvel zurück

Frisches Gemüse bei Rotten Tomatoes

Auf Rotten Tomatoes steht der Film deutlich positiver da. Hier sind bereits 145 Bewertungen, gerade von Kritikern kleinerer Filmportale, zusammengekommen. Und die meisten davon sind sich einig, dass Deadpool & Wolverine ein blutiger und urkomischer Spaß sei, der von der hervorragenden Chemie zwischen seinen Hauptdarstellern Ryan Reynolds und Hugh Jackman profitiere.

Rohan Patel von ComicBookMovie.com schreibt: Deadpool & Wolverine ist der ultimative Marvel-Film. Brian Truitt von USA Today findet, es handle sich um den besten MCU-Film seit Avengers: Endgame. Und Johnny Oleksinski von der New York Post urteilt: Mit Sicherheit das Beste, was Marvel seit Spider-Man: No Way Home von 2021 abgeliefert hat. Zudem sei der Film noch viel lustiger als seine beiden Vorgänger.

Wer hat nun recht? Wem ihr angesichts dieser gespaltenen Kritiken glauben sollt, können wir nicht für euch entscheiden. Auch unser Film-Experte Vali war in seiner Rezension nicht zu 100 Prozent begeistert, dafür ist die Story einfach nicht clever genug konstruiert. Allerdings macht der Film definitiv gewaltig Spaß und gute Laune - und darum sollte es bei einem Superhelden-Abenteuer ja letztendlich gehen.

