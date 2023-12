Welcher Gefährte aus Der Herr der Ringe bist du? Unser Quiz verrät es!

Welcher Gefährte bist du?

Erinnert ihr euch noch an die endlosen Quiz-Seiten und Persönlichkeitstests, die es vor allem in den Nullerjahren gab? Von der Frage, oder der Schwarm wirklich in einen verliebt ist bis hin zu Welches My Little Pony bist du? war alles dabei.

Und obwohl viele dieser Quizzes keinen tieferen Sinn hatten, waren sie doch immer lustig und vertrieben die Langeweile. Und genau diese Tradition wollen wir hier etwas aufleben lassen.

Wir haben ein Persönlichkeitsquiz zur Frage erstellt: Welcher Gefährte aus Der Herr der Ringe bist du. Das könnt ihr hier ausprobieren:

Wenn ihr die Einleitung gelesen habt, versteht es sich von selbst, wir schreiben es aber lieber nochmal hier hin: Bitte nehmt das ganze Quiz eher mit einem Augenzwinkern und als Möglichkeit, euch ein wenig die Zeit zu vertreiben.

Egal ob ihr gerade in der Bahn, auf dem Klo oder auf dem Sofa rumlungert und euch durch die GameStar scrollt: Wir hoffen euch mit dem Quiz ein kleines Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Vielleicht kommt ja sogar das Ergebnis raus, das ihr euch gewünscht habt.

Teilt es uns auf jeden Fall in den Kommentaren mit. Wir sind gespannt, wie ihr das Quiz fandet und ob ihr so einen netten Zeitvertreib für zwischendurch öfters haben möchtet. Uns hat die Erstellung des Ganzen auf jeden Fall Spaß gemacht.

Was gibt es Neues zu Herr der Ringe im Videospieluniversum?

Wer weder mit den Büchern noch den Filmen um den einen Ring viel anfangen kann oder einfach nur mehr aus dem Universum braucht, findet auch 2023 einige Videospiel-Neuerscheinungen mit Herr-der-Ringe-Setting.

Nur lasst vielleicht lieber die Finger von dem im Mai erschienenen Gollum-Spiel. Das kommt in unserem GameStar-Test und auch in der internationalen Presse- und Community-Meinung überhaupt nicht gut weg.

Da empfehlen wir lieber das Zwergen-Survival-Spiel Return to Moria, das ihr entweder allein oder im Koop mit Freunden spielen könnt. Hier könnt ihr euch das Testvideo anschauen:

14:33 Herr der Ringe: Return to Moria - Test-Video zum Zwergen-Survival-Spiel

Und wer kein Problem mit etwas älterer Grafik hat, sollte unbedingt einen Blick in Herr der Ringe Online werfen. Das bekommt nämlich noch immer spannende Updates und hat eine sehr begeisterte Community. Bald soll es sogar Gebiete im MMO geben, die Tolkien-Fans bisher noch nie zu Gesicht bekommen haben.