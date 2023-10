Der Herr der Ringe Online zeigt euch bald Gebiete, die Tolkien-Fans nie zuvor zu Gesicht bekommen haben

Gandalf wird sich wohl nicht mehr am Strand von Umbar die Sonne auf den grauen Pelz scheinen lassen.

Für langjährige Fans von Der Herr der Ringe Online ist es inzwischen fast schon zur Tradition geworden: So gut wie jedes Jahr erscheint ein kostenpflichtiges Addon irgendwann im November. Auch 2023 stellt in dieser Hinsicht keine Ausnahme dar.

Mit Die Korsaren vom Umbar erscheint bereits am 1. November die diesjährige Erweiterung. Wie der Name bereits verrät, werden damit erstmals die südlichen Länder der tolkienschen Sagenwelt zu sehen sein. Ab sofort lässt sich das Addon vorbestellen.

Mittelerde von einer ganz neuen Seite

Na gut, einschränkend muss man hinzufügen: Natürlich wurden Umbar, Harad und Co. auch schon in Videospielen umgesetzt, dabei handelte es sich jedoch bislang um Fan-Projekte wie etwa Minecraft Middle Earth oder Total-Conversion-Mods für die Total-War-Strategiespiele.

Da es sich bei Der Herr der Ringe Online aber um ein Spiel mit offizieller Lizenz handelt, ist das kommende Umbar dennoch in gewisser Hinsicht eine Premiere. Erstmals seit vielen Jahren sollen Fans des altgedienten MMORPGs brandneue Biome erwarten, die in Sachen Flora und Fauna stark an afrikanische Länder angelehnt sein sollen.

Einen ersten Vorgeschmack bietet euch der offizielle Ankündigungstrailer:

Was kostet’s? Die Basisversion des Addons kostet 37 Euro und beinhaltet neben dem Addon auch die zu einem späteren Zeitpunkt erscheinende Instanzengruppe sowie die bereits im Spiel verfügbare Seefahrer-Klasse.

Für 73 Euro gibt’s im Rahmen der Sammler-Edition wie gehabt einen ganzen Stapel an Extras wie Zierwerk-Begleiter, Boni-Items und mehr obendrauf. Das „ultimative Fan-Bündel“ schlägt mit stolzen 120 Euro zu Buche und legt dann in Sachen Extras noch mal ein paar Schippen drauf.

Was steckt drin? In Sachen Umfang dürfte Fans des stark gealterten MMOs so schnell nicht langweilig werden:

Über 350 neue Quests und 85 Taten

Zehn neue Charakterlevel (neue Maximalstufe: 150)

Fünf neue Gebiete (West-Gondor, Äußeres Gondor, die Schildinseln, Kap von Umbar, Stadt Umbar)

Neue Klasse: der Seefahrer (bereits im Spiel erhältlich)

Worum geht’s? Die Handlung der Hauptquest setzt dort an, wo das letzte kostenlose Update aufgehört hat: Auf Befehl des frisch gekrönten Königs Elessar müssen die Spieler eine bunte Truppe aus alten Freunden und neuen Verbündeten zusammenstellen und an der fremden Küste von Umbar eine Verschwörung aufdecken, die dem erst frisch wieder aufgeblühten Königreich Gondor gefährlich werden könnte.

Nicht mehr ganz so frisch aber dafür immer noch interessant ist das randvolle Infopaket zu Der Herr der Ringe Online, das euch unser Tolkien-Experte Sören im Laufe der letzten Jahre geschnürt hat. Entweder als Artikel für die Augen oder als Podcast für die Ohren – ihr habt die Wahl:

Habt ihr Der Herr der Ringe Online schon mal eine Chance gegeben? Oder ist euch das MMO nach all den Jahren einfach zu veraltet, um damit noch Spaß haben zu können? Wolltet ihr als Tolkien-Fan schon immer mal sehen, wie die Lande von Umbar aussehen? Wir sind gespannt auf eure Meinungen, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!