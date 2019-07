Erste Details zu Westworld Staffel 3 mit Breaking-Bad-Star Aaron Paul

Der US-Sender HBO setzt nächstes Jahr die Serie Westworld mit einer dritten Staffel fort. Die neuen Folgen bringen »einige Veränderungen« mit sich, verspricht nun Serien-Macher Jonathan Nolan in einem Interview mit Entertainment Weekly und geht auch gleich ins Detail.

Im Gegensatz zu den ersten Staffeln wird es weniger Überraschungen geben. Vielmehr werden laut Nolan die Host ihren Schöpfern begegnen. Am Ende der 2. Staffel brachen die Hosts als menschenähnlichen Robotern aus dem Vergnügungspark aus und fanden sich in einer futuristischen, ihnen unbekannten Welt wieder.

In der kommenden Staffel werden auch neue Charaktere eingeführt, wie der von Aaron Paul (Breaking Bad) dargestellter Caleb ein Bauarbeiter im futuristischen Los Angeles. Laut Nolan wird Caleb auf Dolores treffen, gespielt von Evan Rachel Wood, was schon der erste Trailer angedeutet hat:

"Aarons Figur wird Dolores' Überlegungen zur Natur des Menschen herausfordern. Er gehört zu den Leuten, die Westworld nicht besuchen können. Ein Teil der Handlung spielt im Westen der USA. Die Idee des Westens als ein wilder Ort, in dem es schon hinter dem nächsten Hügel oder Horizont keine Regeln mehr gibt.



Auf dieser thematischen Ebene bricht Dolores hervor und findet heraus, was wirklich mit dem Westen geschehen ist. Die Antwort: Wir haben es zubetoniert und die Zivilisation hat letztlich all jene eingeholt, die vor ihr weggelaufen sind."