Wie viel verdienen Spieleentwickler? Erstmals verrät eine deutsche Firma konkrete Zahlen

»Über Geld spricht man nicht« - dieser Grundsatz kann deutsche Berufseinsteiger ganz schön frustrieren. Besonders wenn sie beim Bewerbungsgespräch ihre Gehaltsvorstellungen kommunizieren sollen, aber keine Ahnung vom Lohnniveau der Branche haben.

Auch in der Spielebranche sind die Gehälter von Entwicklern kein öffentlich diskutiertes Thema. Für einen großen Report über die Bezahlung von Spieleentwicklern musste GameStar einst tief in die Recherche-Trickkiste greifen. Doch jetzt hat InnoGames, eines der größten deutschen Studios mit Fokus auf Browser- und Mobile-Spiele, erstmals Informationen über den Verdienst seiner rund 400 Mitarbeiter veröffentlicht.

Die sogenannten Gehaltsbänder zeigen die Spannen der aktuellen Brutto-Gehälter von Mitarbeitern mit Beschäftigungsort in Deutschland, was ungefähr 80 Prozent der Belegschaft ausmacht. InnoGames weist darauf hin, dass die Gehälter in anderen Ländern davon abweichen können. Die Angaben beziehen sich auf 40-Stunden-Verträge mit 29 freien Tagen pro Jahr.

Ab sofort wird InnoGames bei allen Stellenausschreibungen die entsprechenden Gehaltsbänder mit angeben, obwohl in Deutschland (anders als etwa seit 2011 in Österreich) dazu keine Pflicht besteht.

Das verdienen Entwickler bei InnoGames

Was sich Innogames davon verspricht

Im Interview mit GameStar haben wir die Verantwortlichen nach dem Zweck der Veröffentlichung dieser Zahlen gefragt. InnoGames-COO und Mitgründer Michael Zillmer antworte, dass man sich davon »eine deutliche Steigerung unserer Sichtbarkeit und Attraktivität« erhoffe.

»Nicht nur für Talente innerhalb der Gamesbranche, sondern auch außerhalb. Leider hat unsere Branche immer noch den Ruf, nicht gut zu zahlen, was so pauschal natürlich nicht stimmt. Die Gehälter bei InnoGames liegen laut Kienbaum International Consultants, von denen wir unsere Daten beziehen, sogar im oberen Drittel des deutschen Marktes.«

Wir wollten wissen, ob solch hohe Gehälter notwendig sind, um sich auf dem Arbeitsmarkt zu behaupten. Michael Zillmer:

»Sie sind nicht nötig, um überhaupt Bewerber*innen anzulocken, aber sie sind in aller Regel nötig, um wirklich gute Bewerber*innen anzulocken – und die brauchen wir, um in unserer wettbewerbsintensiven, technologiegetriebenen Branche weiter ganz oben mitzuspielen.«

Bereits 2021 veröffentlichte InnoGames intern seine Gehaltszahlen, was laut Interview »hier und da [zu] neuen Gehaltsforderungen beziehungsweise Beschwerden über etwaige Ungleichgewichte« führte. Dennoch sieht das Unternehmen den Schritt insgesamt als positiv und will ein Signal für mehr Fairness setzen. »Weibliche Bewerber werden von unserem Schritt besonders profitieren, weil sie nun wissen, dass sie bei uns keine sogenannten Pay Gaps befürchten müssen.«

Fehlt es der Spielebranche an Arbeitskräften?

Aktuell suchen viele Spielestudios nach Fachkräften, so bewarb Crytek kürzlich etwa schon weit vor Release Crysis 4. Auch CD Projekt Red verband die Ankündigung eines neuen The Witchers mit einer Stellenanzeige. Und Blizzard veröffentlichte erste Bilder zu seinem Survival-Spiel, für das man gleichzeitig noch Entwickler suchte.

Wie kann sich das deutsche InnoGames in einem globalen Arbeitsmarkt nicht nur gegen solche bekannten Entwickler, sondern auch gegen Konzerne wie Microsoft, Apple oder Google behaupten, die ebenfalls IT-Kräfte suchen? Wir wollten daher im Interview wissen, ob es abseits des Gehalts Punkte gibt, bei denen InnoGames als Arbeitgeber punkten kann.

»Die gibt es natürlich«, antwortete Michael Zillmer. »Gehalt ist sehr wichtig, aber längst nicht alles. Wir bieten zum Beispiel Vertrauensarbeitszeit und ein hybrides Arbeitsmodell, bei dem die Mitarbeitenden entscheiden können, ob sie ins Büro kommen wollen oder nicht. Beides ist zwar nicht mehr ungewöhnlich, aber auch längst noch nicht selbstverständlich.«

»Darüber hinaus sind wir durch unsere Karrieremodelle und die ausgefeilten Weiterbildungsangebote unserer eigenen InnoVersity im Bereich Personalentwicklung sehr stark aufgestellt. Wir haben auch sehr viel Zeit und Mühe in eine Unternehmenskultur investiert, die von Transparenz, Fair-Play, Nachhaltigkeit und Toleranz geprägt ist. Unsere Mitarbeiterzufriedenheitsmessungen zeigen, dass wir insgesamt sehr gute Arbeit leisten. Was die großen Tech-Firmen betrifft: Wir verlieren durchaus Bewerber*innen beziehungsweise Mitarbeitende dorthin. Es kommen aber auch immer wieder Leute von dort zu uns. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Bei allem, was diese Firmen bieten können, sind und bleiben sie Großunternehmen. Es ist sehr schwer, dort mehr als ein kleines Rädchen zu werden. Man darf auch nicht unterschätzen, dass die Gamesbranche besonders Menschen anzieht, die ihre Leidenschaft zum Beruf machen wollen. Nur weil ich zum Beispiel als Entwickler mehr Geld geboten bekomme, habe ich ja nicht automatisch Lust, an den Produkten von Google oder Facebook mitzuarbeiten.«

Was ist mit euch?

Wenn ihr selbst den Einstieg in die Spielebranche wagen wollt, hilft euch der Gamecampus des Branchenverband GAME mit Ausbildungswegen und Informationen weiter. Was denkt ihr über die Veröffentlichung der Gehaltsbänder seitens InnoGames? Schreibt es uns in den Kommentaren.