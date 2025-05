Kein Scherz: Half-Life 3 könnte tatsächlich vor GTA 6 erscheinen

Ihr haltet das für einen schlechten Scherz? Wir auch – bis jetzt. Während Rockstar gerade verkündet hat, dass Grand Theft Auto 6 erst im Mai 2026 erscheinen wird, brodelt die Gerüchteküche um Half-Life 3 wie nie zuvor.

Laut mehrerer Insider und Dataminer könnte Valves lange verschollene Shooter-Fortsetzung tatsächlich noch in diesem Winter auf den Markt kommen – und damit GTA 6 um Monate schlagen. Ein Szenario, das selbst hartgesottene Valve-Fans kaum zu träumen wagten.

So konkret war Half-Life 3 noch nie

Seit dem Release von Half-Life: Alyx im Jahr 2020 hat Valve behutsam die Rückkehr von Gordon Freeman vorbereitet. Doch was sich aktuell abspielt, übertrifft alle bisherigen Spekulationen.

Laut Tyler McVicker, einem der zuverlässigsten Valve-Insider, durchläuft Half-Life 3 (intern angeblich als HLX bezeichnet) seit Monaten intensive Testphasen. Es wird so religiös und breit getestet, dass bereits Leute über die Handlung sprechen , verrät McVicker in einem Livestream auf YouTube.

Noch entscheidender: Das Spiel sei erstmals vollständig von Anfang bis Ende spielbar – ein Meilenstein, den Valve traditionell erst kurz vor Release erreicht.

Auch Gabe Follower, ein weiterer renommierter Valve Insider, bestätigt, dass die Playtests inzwischen Freunde und Familienmitglieder der Entwickler einbeziehen. Genau dieses Muster gab es bereits bei Half-Life: Alyx und Deadlock, bevor diese offiziell angekündigt wurden.

Parallel zu den Playtests hat Valve in den vergangenen zwölf Monaten offenbar gezielt Veteranen aus früheren Half-Life-Projekten rekrutiert. Darunter seien Experten für physikbasierte Spielmechaniken und narrative Leveldesigns , die bereits an Half-Life 2 und Left 4 Dead mitwirkten.

Was McVickers Quellen zufolge in den Playtests getestet wird, klingt – sollte es wahr sein – übrigens nach einem potenziell großen Sprung für das Shooter-Genre:

Dynamische KI-Systeme, die Gegner je nach Entfernung unterschiedlich komplex agieren lassen.

Prozedural generierte Physik-Objekte und Gegnertypen, die jedes Gefecht einzigartig machen.

Zerstörbare Umgebungen und realistische Feuerausbreitung, die taktische Optionen erweitern.

Wann wir Half-Life 3 endlich zu Gesicht bekommen könnten

Valve spricht bekanntlich selten über Projekte, die noch nicht vollständig ausgereift sind. Und doch verdichten sich die Hinweise, dass genau dieser Moment für Half-Life 3 näher rückt als je zuvor. Sollte sich der von McVickers geleakte Zeitplan bewahrheiten, könnten wir schon im Sommer eine erste offizielle Ankündigung erleben und das Spiel im Winter erscheinen.

Dabei wäre es nicht das erste Mal, dass Valve auf überraschende Weise ein Projekt enthüllt: Schon bei Half-Life: Alyx erfolgte die Vorstellung nur wenige Monate vor dem Release. Ein ähnliches Vorgehen scheint auch diesmal wahrscheinlich: Wenn das Spiel laut Insidern tatsächlich bereits durchgespielt werden kann, ist die finale Enthüllung womöglich nur noch eine Frage der richtigen Bühne.

Aber was meint ihr: Glaubt ihr an die Rückkehr von Gordon Freeman oder bleibt Half-Life 3 doch ein ewiger Running Gag? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!