Im Subreddit von World of Warcraft brennt aktuell ein wenig die Bude. Offenbar gibt es einen neuen Bug, der in WoW dafür sorgt, dass alle aktiven Quests aus dem Journal gelöscht werden. Spieler warnen deshalb vor dem Einloggen. So Thread-Ersteller WonderboyUK:

"Innerhalb der letzten drei Stunden [das Posting wurde vergangene Nacht abgesetzt] wurde ein Bug bemerkt (der eventuell beim Wechseln von Zonen auftritt), der automatisch alle Quests in eurem Journal löscht. Blizzard weiß nicht, ob man die Quests wiederherstellen kann. Ich wollte das Mal verkünden, da ich gerade wochenlangen Fortschritt verloren habe."

Blizzard hat nach eigenen Angaben einen potenziellen Fix in den Live Realms aufgespielt, allerdings häufen sich die Beschwerden nach wie vor.

Eine Wiederherstellung der Quests sei nicht möglich, da lediglich abgeschlossene Quests permanent im Speicher verankert werden, laufende Aufträge können allerdings - idealerweise nach Wunsch - komplett abgebrochen werden. Genau das sei im Rahmen des Bugs en masse geschehen.

Allerdings könne man - so Blizzard - verlorene Quests jederzeit neu starten, indem man zum entsprechenden Auftraggeber läuft und von vorne beginnt. Die betroffenen Spieler reagieren auf diesen Hinweis freilich wenig befriedigt.

Nach 71 Seiten an Kommentaren wurde der entsprechende Foren-Thread im Blizzard-Forum geschlossen. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie sich die Bug-Geschichte entwickelt.