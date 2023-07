Eine Welle von Falschmeldungen um WoW macht die Runde, weil Reddit eine KI-Falle stellte

Nutzer auf Reddit sind genervt von Bots und führen einen Gegenschlag.

Heutzutage erkennen wir nicht immer auf den ersten Blick, ob Inhalte zu Videospielen von einem KI-Autor geschrieben wurden. Wer einen Blick dafür entwickelt, kann aber gewisse Muster erkennen: Vage Formulierungen, kaum stilistische Eigenheiten, austauschbarer Inhalt.

WoW-Fans auf Reddit sind genervt von dem Umstand, dass sich KI-generierte Websites offenbar des Öfteren an Beiträgen im Subreddit r/WoW bedienen, um daraus News-Artikel zu erstellen. Also fassen sie einen Plan, um eine solche Website zu entlarven. Sie stellen eine clevere Falle, die auch prompt zuschnappt.

Um die Bot-Website ZLeague in die Falle zu locken, erstellte Nutzerin u/kaefer_kriegerin einen Beitrag, um vermeintliche neue Inhalte für World of Warcraft zu feiern. Der Text ist voller (absichtlicher) Falschbehauptungen und soll Bots beim automatisierten Abgrasen des Subreddits erwischen. Auf Deutsch übersetzt: