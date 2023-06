World of Warcraft: Update 10.1.5 kommt in nicht mal 4 Wochen und liefert coole neue Inhalte

WoW bringt neue Inhalte für das Addon Dragonflight.

In World of Warcraft und der neuesten Erweiterung Dragonflight bewegt sich bald wieder etwas. Wie Blizzard bekanntgab, erscheint das nächste Update 10.1.5 am 12. Juli 2023. Drin stecken viele neue Beschäftigungen für WoW-Fans.

Das Update trägt den Titel Risse in der Zeit (Fractures in Time) und umfasst unter anderem ein neues Mega-Dungeon, Time Rifts und eine neue Spezialisierung. Wir fassen kompakt zusammen, was euch erwartet.

Das steckt in Fractures in Time

Update 10.1.5 markiert den Start der folgenden neuen Inhalte für World of Warcraft.

Die Highlights

Die neuen Inhalte für WoW umfassen Zeitrisse, ein Dungeon, ein Event und mehr.

Mega-Dungeon: Dämmerung der Ewigen dreht sich um den ewigen Drachenschwarm und ist nur auf dem mythischen Schwierigkeitsgrad verfügbar. Ihr müsst die Zeitlinie von Azeroth schützen, worum sich auch die folgende Mechanik dreht.

Zeitrisse: Als Gruppe tretet ihr in die Time Rifts und kämpft gegen Wellen von Mobs sowie mächtige Bosse. Ziel ist ebenfalls, das Zeitgefüge Azeroths wieder in Ordnung zu bringen.

Neue Rufer-Spezialisierung: Verstärkung erlaubt es den Rufern der Dracthyr, die Essenzen von Drachenschwärmen zu nutzen, um Mitspieler in der Nähe zu stärken.

Welpenkrippe: Ein Überschuss an Dracheneiern überfordert die neue Krippe Kleinschuppe . Ihr dürft aushelfen, indem ihr euch um fünf Eier kümmert und die kleinen Drachen aufwachsen seht.

Noch schlafen sie friedlich, die niedlichen Babydrachen.

Weitere Neuerungen

Drachenrennen-Event Kalimdor Cup

Neue Inhalte für Grenze des Äons

Hexenmeister-Klasse für mehr Völker

Neue Questreihe

Update für Klassentalente

Seid ihr noch nicht ganz über das Addon im Bilde? Unser Artikel zu Dragonflight bringt euch auf Flughöhe. Den Trailer zum Release könnt ihr hier anschauen:

1:50 WoW Dragonflight: Kurz vor Release gibt's nochmal einen offiziellen Gameplay-Trailer

Auf der offiziellen Website findet ihr bereits seit Mai mehr Details zu den zahlreichen Neuerungen und weiteren Patches in der Zukunft.

