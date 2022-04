WoW 10.0: Neue Erweiterung Dragonflight enthüllt

Das Warten hat ein Ende: Mit einem Cinematic-Trailer kündigte Blizzard wie gewohnt seine neunte Erweiterung an, die World of Warcraft: Dragonflight heißt. Dieses Mal geht es in das Land der Drachen. Oder genauer gesagt: auf die Dracheninseln. Wie ihr euch vermutlich schon denken könnt, werden wir dort von einigen alten Bekannten erwartet. Unter anderem auch vom roten Drachenschwarm und seiner Herrin Alextraza.

Wir haben euch alle bekannten Infos zum neuen Addon zuammengefasst:

Neues Gebiet: Dracheninseln (mit vier neuen Zonen: die wilde Küste des Erwachens, die gewaltigen Ebenen von Ohn’ahra, das erhabene Azurblaue Gebirge und das uralte, prächtige Thaldraszus)

Dracheninseln (mit vier neuen Zonen: die wilde Küste des Erwachens, die gewaltigen Ebenen von Ohn’ahra, das erhabene Azurblaue Gebirge und das uralte, prächtige Thaldraszus) Neue Maximalstufe: Level 70

Level 70 Neue Klassen-Rassen-Kombo: Rufer der Dracthyr (Ranged-DD oder Heiler)

Rufer der Dracthyr (Ranged-DD oder Heiler) Neue Flugmounts: Anpassbare Drachen

Anpassbare Drachen Überarbeitetes Talent- und Berufsystem

Überarbeitetes HUD

Einen Releasetermin nannte Blizzard bisher noch nicht. Sollte das Entwicklerstudio seinem alten Rhythmus folgen, könnt ihr mit einem Release Ende 2022 rechnen. Erstmal soll aber eine Alpha kommen.

Soviel in aller Kürze, was wir bereits zur Story und den einzelnen Gameplay-Elementen wissen, führen wir im Folgenden weiter aus. Zuerst, könnt ihr euch aber den ersten Trailer zur Expansion anschauen:

Die Story von Dragonflight

Im Trailer seht ihr, dass vor über 10.000 Jahren die Dracheninseln abgeschottet wurden und die Drachenaspekte ihre Heimat verließen. Nun erwacht die Insel aber wieder zum Leben und die Drachen kommen zurück. Doch das Land hat sich verändert.

Wer sich von euch noch an die Ereignisse aus Shadowlands erinnert weiß, dass der Kerkermeister Zovaal bei seinem Ableben von einer noch mächtigeren Bedrohung gesprochen hat. Die kommt jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach auf uns zu und bedroht die Brutstädte der Drachen.

Viele davon kennen wir bereits aus früheren Addons. Das prägnanteste dürfte Cataclysm sein, in dem wir gegen den Drachen Todesschwinge und seine schwarze Brut kämpften. Falls ihr euch nicht mehr erinnert, könnt ihr es hier nachlesen:

In Cataclysm stand uns bereits Alextraza als Verbündete zur Seite, die sich gegen Deathwing stellte und dabei schwer verwundet wurde. Seitdem haben wir von der Drachenkönigin nur wenig gehört. Anders sieht es bei Alextrazas jüngerer Schwerster namens Ysera aus.

Die Anführerin des grünen Drachenschwarms trafen wir zuletzt in Shadowlands, wo ihre Seele für immer an die Totenwelt gebunden wurde. Heißt das, dass es einen neuen Drachenaspekt - also einen neuen Herrscher oder eine neue Herrscherin für den grünen Schwarm gibt?

Neben dem grünen und dem roten Drachenschwarm sehen wir im Trailer aber auch noch blaue und gelbe, beziehungsweise bronzefarbene Drachen, was auf die beiden Anführer Kalecgos (Herrscher des blauen Drachenschwarms, nachdem Malygos starb) und Nozdormu (Herrscher des bronzenen Drachenschwarms) hinweist.

So oder so werden wir eine ganze Menge über die Kultur und das Land der Drachen und der dort lebenden Riesen lernen. Auch die neue spielbare Rasse, die Dracthyr rücken in den Fokus. Sie haben starke Verbindungen zum schwarzen Drachenaspekt (Nefarian), der später zu Todesschwinge wurde.

Viel wissen wir bisher noch nicht, doch nach dem eher enttäuschenden Shadowlands ist eines klar:

Neues Talent- und Berufssystem

Wie ihr bereits oben in der Stichwortliste gelesen habt, soll mit WoW 10.0 und Dragonflight auch an bereits bestehenden Systemen etwas geschraubt werden. Wirklich viel wissen wir dazu allerdings noch nicht. In der offiziellen Pressemitteilung ist bisher nur die Rede davon, auf jeder Stufe kreative und befriedigende Talententscheidungen [zu treffen], ohne an Wirksamkeit einzubüßen. Erste, kurz im Trailer gezeigte Ausschnitte zeigen einen größeren Talentbaum, als ihr ihn bisher kennt.

Weniger kryptisch, aber ähnlich unkonkret sieht es auch bei der Beschreibung der Berufsüberarbeitung aus. Hier sollen von Spielern beeinflusste Arbeitsaufträge, neue Berufsausrüstung, ein brandneues Spezialisierungssystem und noch mehr [eine Rolle spielen], um Spielern den Aufstieg zu Fachleuten zu ermöglichen, die auf ihrem gesamten Realm bekannt sind.

Damit will Dragonflight den Grundgedanken des Berufssystems aus Shadowlands weiterführen und den Berufen wieder mehr Spielraum und Bedeutung zukommen lassen. Auch hier wissen wir noch nichts Konkretes.

Ihr seht schon, bis auf eine erste Handvoll Informationen haben wir leider noch nicht viele Anhaltspunkte. Sobald wir aber mehr wissen, aktualisieren wir diesen Artikel. Bis dahin könnt ihr uns bereits in den Kommentaren erzählen, was ihr euch vom neuen Addon erhofft.