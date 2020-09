Auf der gamescom 2020 hat Blizzard neben einem animierten Kurzfilm, der die Rückkehr eines wichtigen Charakters verspricht, auch das offizielle Release-Datum für World of Warcraft: Shadowlands bekanntgegeben: Am 27. Oktober hat das Warten auf die nächste WoW-Erweiterung ein.

Bei einem Mysterium, welches die Spieler des MMORPGs schon seit fast einem Jahr beschäftigt, scheint allerdings kein Ende in Sicht. Und das dreht sich um die Hauskatze Jenafur.

Das Rätsel um die mysteriöse Hauskatze Jenafur

Darum geht's: Die Katze Jenafur ist ein geheimes Kampfhaustier, die Spieler in World of Warcraft theoretisch freischalten können. Diese »Battle Pets« werden in WoW dazu genutzt, um Pokémon-ähnliche Duelle mit den kleinen Begleitern auszufechten. Dataminer haben Jenafur vor rund einem Jahr in PTR-Patch 8.2.5 entdeckt.

Das Besondere an Jenafur: Die Katze beherrscht anscheinend ungewöhnliche Fähigkeiten wie »Tentakelstich« oder »Fluch der Vorahnung«, die sie mit den Alten Göttern und der Leere in Verbindung bringt - eine faszinierende Hintergrundgeschichte scheint hier also garantiert.

Ebenfalls mit Patch 8.2.5 wurde der NPC Amara Mondstern ins Spiel eingefügt. Die geisterhafte Nachtelfe findet man im Eschental, sie kann von beiden Fraktionen angesprochen werden. Im Dialog verrät sie den Spielern, dass sie ihre Katze vermisst - hierbei handelt es sich voraussichtlich um Jenafur.

Gefunden wurde das Haustier aber trotz andauernder Suche bis heute nicht, obwohl Blizzard selbst in der Vergangenheit schon Hinweise zur Lösung des Rätsels gegeben hat. Erst vor wenigen Tagen wiesen die Entwickler auf Twitter selbst noch einmal auf das Mysterium hin:

"Wir haben ein wachsendes Interesse von WoW-Spielern an einem Rätsel festgestellt, das vor elf Monaten in das Spiel eingeführt wurde - Jenafur.



Wir schätzen die Macht dieser Community und wünschen euch viel Glück beim Lösen des Geheimnisses!"

Link zum Twitter-Inhalt

Verzweiflung in der WoW-Community

Schon seit Ende September 2019 suchen die Mitglieder des WoW Secret Finding Discord gemeinsam nach Hinweisen zu der verlorenen Katze, die sie in einem Guide auf Wowhead festhalten. Obwohl sich ihre Suche gerade in einer Sackgasse befindet, scheinen die ersten Schritte der Jagd auf Jenifur geklärt.

Spieler müssen zuerst mit der weiter oben erwähnten Amara im Eschental sprechen. Anschließend geht die Reise nach Karazhan - was hier allerdings genau gemacht werden muss, ist aber unklar. Nachdem man mit Amara gesprochen hat tauchen dort 20 verschiedene Lebensmittel auf, die aufgehoben und platziert werden können. Was es damit auf sich hat, wissen allerdings auch die Profis noch nicht.

Ein Blick in den Discord-Server verrät: Die aktuelle Stimmung bei den Geheimnisjägern liegt irgendwo zwischen leichter Depression und kompletter Hoffnungslosigkeit. Dennoch bleiben die Spieler an dem Geheimnis dran und legen aktuell jedes Wort des kürzlich veröffentlichten Tweets auf die Goldwaage: So wird etwa »Rising Interest« nicht als steigendes Interesse, sondern als steigende Zinsrate gedeutet - das klingt doch nach Bank! Vielleicht haben ja die Goblins etwas damit zu tun ...

Wie Blizzard auf der Blizzcon 2019 verriet, soll die Suche nach Jenafur zu den schwersten Rätseln gehören, die jemals in dem MMORPG implementiert wurden. Sobald sich hier etwas Neues ergibt, werden wir es euch ganz sicher wissen lassen.