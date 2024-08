»Macht furchtbar wenig Spaß« - WoW kassiert wegen Pre-Patch-Event viel Kritik von Fans

Statt den Addon-Hype zu schüren, fühlen sich Spielerinnen und Spieler gerade von WoW eher abgeschreckt.

Der Pre-Patch für World of Warcrafts kommende Erweiterung The War Within ist live, aber statt Begeisterung zu wecken, sorgt das Radiant Echoes Event für Frust und Enttäuschung bei vielen Spielern. Auf Reddit, wo das Event als fürchtlich wenig Spaß machend beschrieben wird, und anderen Plattformen häufen sich die negativen Kommentare, die Spieler machen ihrem Unmut lautstark Luft.

Darum geht's im Event

Im Pre-Patch-Event reist ihr nach Dalaran, das als zentraler Hub für das Event dient. Von dort aus gibt es Portale zu den drei Zonen: Dragonblight, Dustwallow Marsh und Searing Gorge. In diesen Zonen müsst ihr drei Erinnerungs-Bosse besiegen:

Lichkönig in Dragonblight

Onyxia in Dustwallow Marsh

Ragnaros in Searing Gorge

Jede Zone bietet eine spezielle Quest, die wöchentlich abgeschlossen werden kann und Residual Memories, die Event-Währung, gewährt.

Die gesammelten Residual Memories können bei verschiedenen Händlern in den Event-Zonen gegen diverse Gegenstände eingetauscht werden. Zu den Belohnungen gehören:

Ausrüstung (beginnend bei Itemlevel 480)

Haustiere

Reittiere

Erbstückring »Band of Radiant Echoes«

Verschiedene kosmetische Gegenstände

2:44 WoW-Trailer soll eigentlich Stimmung für The War Within machen, bringt Fans eher durcheinander

Warum der Pre-Patch nur wenig Vorfreude auf The War Within weckt

Ein Hauptkritikpunkt ist die lange Wartezeit zwischen den Event-Phasen. Die Bosse respawnen alle 90 Minuten, was viele Spieler als viel zu lang empfinden. Viele fordern eine drastische Verkürzung der Timer, um das Event zugänglicher und unterhaltsamer zu machen.

Sie hätten vieles davon lösen können, indem sie den Boss einfach alle 10 Minuten oder so wieder auftauchen lassen. So musst du nicht genau in der Sekunde da sein, in der das Ding losgeht. Und es sollte eine tägliche, statt einer wöchentlichen Quest sein. bugabooandtwoo / Reddit

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Beschränkung auf wöchentliche Quests. Das bedeutet, dass die Spieler nur einmal pro Woche pro Charakter die Belohnungen einsammeln können, was besonders angesichts der kurzen Laufzeit des Events von nur drei Wochen für Frust sorgt. Viele hätten sich tägliche Quests gewünscht, um den Fortschritt zu beschleunigen und mehr Anreize zu bieten​.

Das Sammeln von »Residual Memories«, der Event-Währung, wird dadurch ebenfalls als zu mühselig kritisiert. Einige Spieler haben berechnet, dass es unrealistisch sei, alle Belohnungen in der kurzen Zeit zu erhalten – selbst dann, wenn man alle Weeklys abschließt.

1:21 WoW bereitet euch mit einem neuen Trailer auf den Start von The War Within vor

Auch dass das Event nur aus dem wiederholten Töten von lediglich drei Bossen und etwas Grinding besteht, wird bemängelt: »Der Inhalt des Events selbst ist auch scheiße. Du fliegst herum, tötest 5 Minuten lang Mist, tötest einen Boss und farmst eine Stunde und zwanzig Minuten lang zufällige Mobs, bis das Event zurückgesetzt wird. Und dann wiederholen« fasst ein Spieler seine Enttäuschung zusammen.

Viele Spieler sehnen sich nach den früheren Pre-Patch-Events wie denen aus der Wrath-of-the-Lichking-Erweiterung zurück, die als wesentlich unterhaltsamer und lohnenswerter in Erinnerung geblieben sind:

Ich meine, das Prepatch-Event sollte Spaß machen und die Vorfreude auf die kommende Erweiterung wecken, die wir in den kommenden Jahren spielen werden … Das hier hat nichts davon. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich im Regen saß und auf die Mitternachtsveröffentlichung von WotLK wartete, nachdem ich diesen Prepatch durchgespielt hatte. Litwired / Reddit

Blizzard sollte nun schnell reagieren, um die Wogen zu glätten und das Event anzupassen. Spieler fordern kürzere Respawn-Zeiten, tägliche statt wöchentliche Quests und eine generelle Verbesserung des gesamten Event-Designs. Andernfalls könnte der Start von The War Within schon vor dem Release unter einem schlechten Stern stehen und die Vorfreude weiter trüben.