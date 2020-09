Wenn ihr zu den Glücklichen gehört, die Beta-Zugang zu den offiziellen Shadowlands-Testservern habt, konntet ihr vermutlich schon eine ganze Weile spielen. Wer sich jetzt schon einen Charakter von Level 50 auf 60 hochgezogen hat, muss jetzt stark sein, denn diese Woche erwartet uns ein neuer Character Wipe auf den Testservern der WoW: Shadowlands-Beta.

Das kündigte Community-Manager Kaivax in den offiziellen WoW-Foren an:

"Im Laufe der Woche nehmen wir die Shadowlands Beta-Server für ihr wöchentliches Update offline, dabei werden alle Test-Charaktere von den Beta-Servern entfernt. Während den letzten Wochen erreichten uns eine Menge Fehlermeldungen bezüglich kaputter und fehlerhafter Spielercharaktere, die mit Änderungen an Questreihen oder den Pakten zusammenhingen.



Dies sind keine Fehler, die in einer Live-Umgebung auftreten können und sie verschleiern oft andere Probleme, die wir noch immer identifizieren und beheben müssen. Wenn die Shadowlands-Beta wieder für alle verfügbar ist, sollten Tester ihre Charaktere von den Live-Servern kopieren oder neue Charaktere erstellen um mit dem Testen fortzufahren.



Ihr werdet außerdem feststellen, dass nach dem Wipe eurer Ruffortschritt mit allen Pakten zurückgesetzt wurde. Bitte beachtet, dass es zwei Optionen für Charaktervorlagen geben wird: Auf den Servern The Maw und Oribos könnt ihr eure Charaktere von den Live-Servern kopieren oder neue Charaktere auf Level 50 erstellen um den Beginn von Shadowlands zu testen. Auf dem Torghast-Server könnt ihr Level-60-Charaktere erstellen und findet im Spiel Händler, die PvP, Dungeon und Raid-Tests unterstützen. Das lässt euch das Aufleveln überspringen und platziert euren Test-Charakter direkt vor die Wahl der Pakte.



Wie auch schon in den Wochen zuvor, peilen wir Mittwoch Vormittag PDT (also frühen Mittwoch Abend deutscher Zeit) an, um die Beta-Server offline zu nehmen und mit den Wartungsarbeiten zu beginnen, die den Build updaten und alle Charaktere löschen."