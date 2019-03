Im Januar hat Blizzard angekündigt, dass es für World of Warcraft neue Shopitems geben wird, mit denen ihr die E-Sports Preisgelder unterstützen könnt. Seit Dienstag sind diese nun im Shop erhältlich und es sind zwei Spielzeuge. Zum ersten Mal gibt es somit diese Art von Items im Shop. Bisher gab es nur Haustiere, Reittiere und drei kosmetische Items neben den Charakterdiensten zu kaufen.

Das sind die neuen Spielzeuge: Ihr könnt euch ein Transmorphersignal kaufen. Mit diesem seid ihr in der Lage jede Stunde einen Astralen Transmorpher zu beschwören, der euch wiederum zufällig in einen gefürchteten Feind verwandeln kann. Diese Verwandlung hält 20 Minuten an und bleibt im Kampf, sowie nach dem Tod aktiv. Auch eure Mitspieler können sich von eurem Transmorpher verwandeln lassen.

Beim zweiten Spielzeug handelt es sich um besondere Feuerwerke. Diese tragen den Titel »Löwenstolz« und »Macht der Horde«. Habt ihr einen gegnerischen Spieler besiegt, könnt ihr in seinem Leichnam ein Feuerwerk zünden. Dieses erscheint dann am Himmel darüber und zeichnet ein passendes Fraktionsmuster.

Das kosten die Spielzeuge: Jedes der Spielzeuge kostet 10 Euro. Wer beide haben möchte, muss somit 20 Euro bezahlen. 25 Prozent davon fließen bis zum 15. Oktober 2019 in den Preispool der Arena World Championships und des Mythic Dungeon Internationals. Bisher haben diese jeweils einen Pool von 250.000 Dollar, der dann mit den Einnahmen aus den Spielzeugen aufgefüllt wird.

