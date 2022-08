Wreckreation: Im neuen Rennspiel der Burnout-Macher fahrt und baut ihr gleichzeitig

Im Zuge des THQ Showcases hat das Entwicklungsstudio Three Fields Entertainment ihr neuestes Projekt vorgestellt. In dem Arcade-Rennspiel Wreckreation könnt ihr nicht nur in einer riesigen Open World um die Wette fahren, sondern auch selbst Pisten erstellen – und diese während des Rennens noch umbauen.

Aber macht euch doch erst mal selbst einen Eindruck und schaut den Trailer an:

Was wir bisher zu Wreckreation wissen:

Die Spielwelt: Three Fields Entertainment bietet uns eine riesige Open World zur Erkundung an. Insgesamt 440 Kilometer Straße führen durch das Land. Vor allem Strände, Wälder und Wiesen werdet ihr dort auffinden, Großstädte dagegen eher nicht nicht.

Die selbsterstellten Strecken: Wie ihr im Trailer schon sehen könnt, findet der Kern des Spiels aber nicht nur auf dem Boden statt: Ihr könnt nämlich eure eigenen Pisten frei entwerfen, Loopings und Sprungschanzen einbauen und sogar riesige Tiere mitten auf die Straße stellen. Die Parcours könnt ihr dann natürlich auch mit anderen Spielern teilen und gemeinsam befahren.

Wreckreation Screenshots ansehen

Ihr habt aber auch im Live-Mix-Modus die Möglichkeit, Strecken umzubauen oder zu erweitern, während andere Spieler auf der Piste sind und um den Sieg fahren. Ein kurzer Einblick in den Spielmodus seht ihr am Ende des Trailers.

Erfahrung mit Arcade-Racer

Das Entwicklungsstudio bringt schon viel Expertise an Rennspielen mit. Die Gründer von Three Fields Entertainment, Alex Ward und Fiona Sperry haben nämlich vor der Eröffnung ihres Studios 2014 bei Criterion Games an der Burnout-Reihe mitgewerkelt. Seitdem hat Three Fields Entertainment mit Dangerous Driving und Danger Zone 1 und 2 auch schon weitere Arcade-Racer veröffentlicht.

Ein Release-Zeitraum ist für Wreckreation noch nicht bekannt. Wenn ihr keine Ankündigungen des THQ Nordic-Showcases verpassen wollt, schaut doch am besten bei unserer Übersicht zu dem Event vorbei.

Freut ihr euch schon auf Wreckreation oder seid ihr mehr so die Simulations-Racer? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!