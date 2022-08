THQ Nordic Showcase: Alle Ankündigungen und Trailer im Überblick

Ihr habt den THQ Nordic Showcase verpasst? Kein Problem! Hier findet ihr alle 14 Ankündigungen und Trailer des Abends auf einen Blick. Mit dabei sind ein paar bereits bekannte Titel, aber auch ein paar spannende Neuankündigungen und lang erwartete Neuigkeiten.

Alle Spiele im Überblick

Gothic Remake

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Alkimia Interactive | Release: tba | Plattformen: PC

Nach harter Kritik am Playable Teaser des Gothic Remakes, melden sich die Entwickler auf dem THQ Nordic Showcase mit einem brandneuen Trailer zurück - und Spieler dürfen durchatmen: Denn das Team scheint auf die Fans gehört und daran gearbeitet zu haben, das unvergleichliche Gothic-Gefühl auch in das moderne Remake zu bringen.

Der neue Teaser nimmt uns mit auf einen Rundflug durch die Alte Mine und wir erhaschen einen ersten Blick auf das Spiel, wie es tatsächlich aussehen soll. Überarbeitete Rüstungen, aufpolierte Minecrawler und Sumpftempler dürften die Herzen langjähriger Gothic-Fans höher schlagen lassen. Einen Releasetermin hatten die Entwickler allerdings noch nicht im Gepäck.

Was der kurze Trailer schon alles über das Remake verrät, lest ihr übrigens in Dimis Experten-Analyse:

Tempest Rising

Genre: Echtzeit-Strategie | Entwickler: 3D Realms | Release: 2023 | Plattformen: PC

Command & Conquer, bist du's? Auf dem diesjährigen Showcase kündigte Publisher THQ Nordic ein brandneues Echtzeit-Strategiespiel an - und das erinnert uns in vielen Aspekten sehr an die altehrwürdige Kult-Reihe.

Wir im Vorbild schickt ihr in Tempest Rising eure Einheiten zum nächsten Einsatz, baut eine Basis auf, tragt eure Schlachten in Echtzeit aus und versucht, die gegnerischen Festungen zu zerstören. Das namensgebende Tiberi- ... äh, Tempest ist übrigens die umkämpfte außerirdische Ressource, die ihr für eure Einheiten und Gebäude benötigt.

Wie viel C&C in Tempest Rising steckt und was wir sonst noch alles über das kommende RTS wissen, erzählt euch Martin Deppe in seiner Preview:

Alone in the Dark

Genre: Survival-Horror | Entwickler: Pieces Interactive | Release: tba | Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Der Horror-Klassiker Alone in the Dark kehrt tatsächlich zurück! Nachdem es Gerüchte schon vermuten ließen und ein Leak die Überraschung vorwegnahm, präsentierten Publisher THQ Nordic und Entwickler Pieces Interactive auf dem Showcase einen ersten Teaser-Trailer zum Remake des Originals aus dem Jahr 1992. Diese soll das Spiel sowohl technisch als auch spielerisch neuinterpretieren.

Wir schlüpfen diesmal in die Rolle von zwei Charakteren - Edward Carnby und Emily Hartwood - und kämpfen uns in Third-Person-Ansicht mit Pistolen und Schrotflinten durch die US-Südstatten der 1920er Jahre.

Die Entwickler wollen damit zu den Wurzeln der Serie und des Survival-Horror-Genres zurückkehren. Was wir aktuell über die Neuauflage von Alone in the Dark wissen, lest ihr hier:

Jagged Alliance 3

Genre: Rundenstrategie | Entwickler: Haemimont Games | Release: tba | Plattformen: PC

Jagged Alliance 3 meldet sich auf dem diesjährigen THQ Nordic Showcase zurück. Nach der Ankündigung im Herbst 2021 gab es keine neuen Informationen zum heiß erwarteten Nachfolger der Taktikspiel-Reihe. Jetzt gibt es nicht nur wieder ein Lebenszeichen, sondern auch endlich etwas mehr Gameplay (siehe oben) zu sehen.

Der neue Trailer (oben) startet zudem mit einem Story-Intro, in dem wir erfahren, dass es um einen verschollenen Präsidenten, eine korrupte Regierung und sehr, sehr viel Geld geht. Bevor ihr euch aber selbst in die Rundenkämpfe (inklusive Aktionspunkten, Trefferzonen und unterschiedlichen Körperhaltungen!!) stürzen könnt, müsst ihr euch noch gedulden: Einen Releasetermin gibt THQ Nordic nämlich auch diesmal noch nicht bekannt.

Zur Ankündigung letztes Jahr konnten wir mit den Entwicklern von Jagged Alliance 3 sprechen. Alles, was wir bisher zum Gameplay wissen, könnt ihr in unserer Preview nachlesen:

Outcast 2: A New Beginning

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Appeal | Release: tba | Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Es ist nie zu spät für eine Fortsetzung! Das findet zumindest das belgische Entwicklerteam Appeal und kündigte vergangenen Herbst Outcast 2 an - über 20 Jahre nach Release des kultigen Sci-Fi-Vorgängers. Auf dem diesjährigen Showcase gab es nun endlich einen neuen Trailer zu sehen, inklusive Gameplay-Szenen. Schaut sie euch oben im Video an!

Wir konnten bereits zur Ankündigung letztes Jahr mit den Entwicklern sprechen und sie über die Open World und die Story ausfragen. Wie das Studio das Erbe des Kultspiels in Outcast 2 weiterführen will, erfahrt ihr in unserer Preview:

Knights of Honor 2: Sovereign

Genre: Echtzeit-Strategie | Entwickler: Black Sea Games | Release: tba | Plattformen: PC

Knights of Honor 2: Sovereign schließt an den 2004 erschienenen Vorgänger Knights of Honor an. Das Mittelalterspiel verbindet dabei Globalstrategie mit Echtzeit-Schlachten.

Auf dem diesjährigen Showcase gab es jetzt einen neuen Trailer zu sehen, der uns einen Vorgeschmack auf die große Kampagnenkarte und die Echtzeit-Kämpfe gibt.

Warum Knights of Honor 2 einen wichtigen Beitrag zur aktuellen Strategielandschaft leistet und wie es sich zwischen den Giganten Total War und Crusader Kings einreiht, lest ihr in unserer Preview

The Valiant

Genre: Echtzeit-Strategie | Entwickler: Kite Games | Release: tba | Plattformen: PC

The Valiant ist der Hoffnungsträger für alle Fans von Echtzeitstrategie. Denn das Mittelalterspiel lockt mit coolen Helden, taktischen Kämpfen und einer fetten Solokampagne. Auf dem THQ Showcase gab es nun endlich neue Gameplay-Szenen zu sehen.

Wir erhaschen einen Blick auf unsere Heldentruppe, Echtzeitkämpfe in verschneiten Gegenden und können erste Schnipsel zur Story aufschnappen, die ebenfalls eine große Rolle spielen soll. Was wir sonst bereits zum RTS-Spiel wissen, lest ihr in unserer Preview:

Wreckreation

Genre: Rennspiel | Entwickler: Three Fields Entertainment | Release: tba | Plattformen: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One

Auch Fans von abgedrehten Arcade-Rennspielen kommen auf dem diesjährigen THQ Nordic Showcase nicht zu kurz. Der Publisher kündigte das neue Projekt Wreckreation an - und hier ist der Name Programm.

In der riesigen Open World könnt ihr euch nicht nur in actionreichen Rennen beweisen. Ihr könnt die Rennstrecken auch selbst entwerfen und verändern - im sogenannten Live-Mix-Modus sogar, während andere Spieler mitten im Rennen sind. Ein Release-Datum ist noch nicht bekannt.

Was wir bereits zu dem außergewöhnlichen Rennspiel wissen, lest ihr in unserer kleinen Preview:

Space for Sale

Genre: Sandbox-Simulation | Entwickler: Mirage Game Studios | Release: tba | Plattformen: PC

Wohnungen werden immer unbezahlbarer? Wie wäre es denn dann mit einer außerirdischen Immobilie? Auf dem Showcase stellte Mirage Game Studios ihre neue Sandbox-Simulation Space for Sale mit Schwerpunkt auf Erkundung vor.

Hier landet ihr auf einem fremden Planeten, sammelt Ressourcen und verkauft Wohnräume an Außerirdische. Das Ganze ist auch im Koop spielbar und sieht extrem knuffig aus. Einen Releasetermin gaben die Entwickler noch nicht bekannt.

Stuntfest World Tour

Genre: Rennspiel | Entwickler: Pow Wow Entertainment | Release: tba | Plattformen: PC

Stuntfest World Tour ist eine Mischung aus Rennsport und Stuntshow, in der 18 Spieler in einer Art Battle Royale gegeneinander antreten. Ob im Auto oder in der Luft: Hier habt ihr die Möglichkeit, eure besten Tricks und Manöver zur Schau zu stellen. Ein Releasetermin für das actiongeladene Rennspiel wurde bisher nicht verraten.

Auf dem diesjährigen THQ Nordic Showcase gab es jetzt einen neuen Trailer zu sehen, der das Summer of Stunts ankündigte, das vom 12. bis zum 13. August stattfinden soll. Dabei handelt es sich um ein Live-Event, bei dem ihr in Stuntfest gegen andere Spieler und sogar Influencer antreten könnt - und das weit vor Release! Geht einfach auf Steam und fordert Zugriff zum Playtest an, um die Chance auf einen Slot zu erhalten.

Way of the Hunter

Genre: Simulation | Entwickler: Nine Rocks Games | Release: 16. August 2022 | Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Eine riesige, wunderschöne Open World in Unreal-Grafik und ein hoher Realismusgrad: Mit Way of the Hunter will Nine Rocks Gamea unter der Leitung von DayZ-Veteran David Durčák alle anderen Jagsimulationen in den Schatten stellen.

Im Fokus soll dabei neben einer spannenden Geschichte auch eine ausgefeilte Waffen- und Ballistik-Simulation stehen. Kurz vor Release der Simulation am 16. August gab es auf dem THQ Nordic Showcase einen neuen Trailer zu sehen. Was wir alles über Way of the Hunter wissen, lest ihr in unserer Preview:

Destroy All Humans 2 - Reprobed

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Black Forest Games | Release: 30. August 2022 | Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Im Remake von Destroy All Humans 2 - Reprobed schlüpft ihr in die Rolle des Aliens Crypto. Euer größenwahnsinniges Ziel: Die gesamte Menschheit unterwerfen!

Dabei stehen euch unterschiedlichste Alien-Waffen und psychedelische Fähigkeiten zur Verfügung. Kurz vor Release am 30. August gab es auf dem THQ Nordic Showcase einen neuen Trailer mit Gameplay-Szenen.

Wie die Neuauflage des ersten Teils in unserem Test abgeschnitten hat, könnt ihr übrigens hier nachlesen:

SpongeBob: The Cosmic Shake

Genre: Jump&Run | Entwickler: Purple Lamp Studios | Release: tba | Plattformen: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Nach Battle for Bikini Bottom erscheint mit The Cosmic Shake der nächste 3D-Platformer im SpongeBob-Universum. Wir schlüpfen erneut in die eckigen Hosen des gelben Schwammes und kämpfen uns mit Seestern-Freund Patrick als Steinzeitmensch, Boxer oder Cowboy durch unterschiedliche Dimensionen. Auf dem diesjährigen Showcase gab es einen neuen Gameplay-Trailer zu sehen, den ihr euch oben anschauen könnt.

AEW: Fight Forever

Genre: Sport/Fighting | Entwickler: Yuke's | Release: tba | Plattformen: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch

Auf dem diesjährigen Showcase wurde außerdem noch das neue Wrestling-Spiel AEW: Fight Forever vom japansichen Entwickler Yuke's angekündigt. Neben einem Karrieremodus, könnt ihr euch in Minispielen beweisen. Einen Releasetermin hat das Spiel noch nicht.

Wie hat euch der diesjährige THQ Showcase gefallen? Über welche Ankündigungen oder Trailer freut ihr euch am meisten? Erzählt es uns gerne in den Kommentaren!