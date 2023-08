Ende einer Ära: Der Xbox 360 Store geht bald offline und reißt hunderte Spiele mit sich

Die Xbox 360 hat schon einige Jahre auf dem Buckel.

Die Zeit von fast jedem Spiel (außer vielleicht Skyrim) ist irgendwann vorbei: Multiplayer-Server werden abgeschaltet, die Versorgung mit Updates eingestellt und der Titel verschwindet aus Verkaufsregalen und manchmal auch Shops.

Nun scheint auch die Zeit für etliche Xbox-Spiele gekommen: Der Xbox 360 Store schließt im kommenden Jahr seine Pforten, und macht dann einen Neukauf vieler Spieler schwieriger oder gar unmöglich.

Was passiert mit dem Store?

Wie auf der offiziellen Xbox-Website mitgeteilt wurde, schließt der Xbox 360 Marktplatz zum 29. Juli 2024, nach über 18 Jahren, für immer seine Pforten. Von da an wird es nicht mehr möglich sein, neue Spiele, Erweiterungen oder andere Inhalte dort zu erwerben. Außerdem wird auch die Microsoft Movies & TV App nicht mehr auf der Xbox 360 funktionieren.

Damit wird es nicht mehr möglich sein, eine Vielzahl von Spielen auf einfachem Wege oder überhaupt zu erwerben. Lediglich etwa 600 von über 2.000 Spielen für die Xbox 360, die auch zu den Konsolen jüngerer Generationen kompatibel sind, können weiterhin über deren Stores gekauft werden. Was es aktuell an neuen Spielen für PC und Konsolen gibt, zeigen wir euch übrigens hier:

Was ist mit meinen Spielen?

Um bereits erworbene Spiele, Erweiterungen oder Filme müsst ihr euch aber keine Gedanken machen. Ihr könnt diese weiterhin spielen, und auch erneut herunterladen, solltet ihr sie deinstalliert haben. Microsoft möchte laut eigenen Aussagen Spielen auf der Xbox 360 in der vorhersehbaren Zukunft weiter unterstützen .

Auch Multiplayer-Spiele sollen unabhängig von der Schließung des Stores weiterhin funktionieren. Hier hänge alles vom jeweiligen Publisher ab, der die Server betreibt.

In der Movies & TV App gekaufte Inhalte verbleiben in eurer Bibliothek und können weiterhin angeschaut werden, wenn ihr die App auf einem PC mit Windows 10 oder 11, einer Xbox One oder Xbox Series X|S installiert.

Habt ihr zur Zeit der Xbox 360 schon gespielt? Was war damals euer Lieblingsspiel und was sind eure besten Erinnerungen an die Titel der 2000er-Jahre? Verstaubt eure Xbox von damals (falls ihr eine besitzt) im Dachboden, oder spielt ihr sogar ab und an noch mit der alten Konsole? Schreibt uns eure Meinung und Gedanken gerne in den Kommentaren!